Bad Habits for liver: सावधान! शराब ही नहीं, आपकी इन छोटी-छोटी आदतों से भी खराब होता है लीवर

How to Keep Your Leer Healthy: शरीर के सभी अंगों का अपना महत्व है और यह अलग-अलग काम करते हैं. कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं और उनमें दिक्कत आने पर शरीर बीमार हो जाता है और कई तरह की दिक्कत आने लगती है. शरीर का ऐसा ही एक अंग है, लीवर. लीवर खाने को पचाने के साथ ही मल के रूप में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है. यही वजह है कि लीवर को स्वस्थ रखने पर इतना जोर दिया जाता है. अमूमन माना जाता है कि लीवर सिर्फ शराब पीने से खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे लीवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कैसे लीवर को पहुंच रहा है नुकसान.

1. अधिक धूम्रपान से

कई लोग शराब को लीवर के लिए नुकसानदायक समझ इससे तो दूरी बना लेते हैं, लेकिन वह सिगरेट व बीड़ी का सेवन खूब करते हैं. उन्हें यह अहसास ही नहीं होता कि धूम्रपान से भी लीवर खराब हो सकता है. दरअसल, सिगरेट के धुएं में जहरीले रसायन होते हैं, जो धीरे-धीरे लीवर में पहुंचते हैं और इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. इसके परिणामस्वरूप लीवर फ्री रेडिकल्स बनाने लगता है और इससे लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है.

2. अधिक चीनी से

एक्सपर्ट बताते हैं कि आहार में चीनी का अधिक सेवन करने से भी लीवर खराब होता है. ज्यादा चीनी शुगर को भी जन्म देता है ऐसे में अधिकतर लोग मीठा खाने से परहेज करते हैं, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती. असली समस्या फ्रुक्टोज की है, जो ब्रेड, आइसक्रीम, जूस और सोडा जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद है. इंसान की बॉडी में अधिकांश कोशिकाएं ग्लूकोज का चयापचय कर सकती हैं, केवल यकृत कोशिकाएं ही फ्रुक्टोज को संभाल पाती हैं. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति समय के साथ बहुत अधिक फ्रुक्टोज का सेवन करता है, तो इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है.

3. पैकेज्ड फूड की अधिकता से

डॉक्टर बताते हैं कि पैकेज्ड फूड का ज्यादा सेवन करने से भी लीवर को नुकसान पहुंचता है. पैकेज्ड फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवरिंग का यूज ज्यादा होता है. ये सारी चीजें लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.

​4. दवाओं के ज्यादा सेवन से

यह बात एक स्टडी से साफ हो चुकी है कि ज्यादा दवाई खाने से लीवर खराब हो सकता है। लीवर का काम जड़ी-बूटियों, सप्लीमेंट्स और दवाओं सहित व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली किसी भी चीज़ को तोड़ना है, लेकिन कुछ अंग्रेजी दवाएं इतनी हार्ड होती हैं जिसका बहुत अधिक यूज करने से लीवर खराब हो सकता है ऐसे में हर छोटी बीमारी में दवा खाने से बचना चाहिए.

​5. असुरक्षित यौन संबंध

मुख्य रूप से कई पार्टनर के साथ संबंध लीवर के स्वास्थ्य के लिए आपके सोच से अधिक खतरनाक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम यह है कि एक व्यक्ति इस वजह से हेपेटाइटिस के चपेट में आ सकता है। हेपेटाइटिस सी एक संभावित घातक लीवर की बीमारी है जिसे यौन संचारित होता है.

​6. अधिक पानी न पीने से

ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा. डॉक्टर आमतौर पर एक दिन में 8-8-औंस या गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, जो लगभग 2 लीटर के बराबर होता है. वहीं कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि प्यास न लगने पर भी बीच-बीच में पानी पीते रहें.

7. अनिद्रा की वजह से

सोना शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यही वजह है कि रात को लोग आराम से सोते हैं. पर्याप्त नींद न होने पर शरीर में कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिद्रा से आपका लीवर भी खराब हो सकता है. दरअसल, जरूरी मात्रा में नींद न मिलने से लीवर में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा हो सकता है. इसके अलावा अनिद्रा से पीड़ित कलोगों को मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं.​

