Health Tips: आपको भी लगती है जरूरत से ज्यादा सर्दी? हो सकते हैं इन बड़ी बीमारियों के शिकार

What Causes A erson To Be Extremely Cold: सर्दियों का मौसम चल रहा है ऐसे में हाथ और पैरों में ठंड लगना एक सामान्य बात है लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा ठंड का एहसास होता है.ऐसे में आपको इस बात को कतई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं.ऐसे में अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है तो यह एक चिंता की बात है. ऐसे में हम आपको बताएंगे की जरूरत से ज्यादा सर्दी लगने के क्या कारण हो सकते हैं?

जरूरत से ज्यादा सर्दी लगने के कारण-

डायबिटीज (Diabetes)

डायबिटीज के व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है जिसकी वजह से उसको जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है. ऐसे में अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा सर्दी लग रही है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करना चाहिए.

आयरन की कमी (iron deficiency)

बॉडी में आयरन की कमी होने पर लाल रक्त सेल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्दियों में ज्यादा समस्या होती है. वहीं शरीर में खून की कमी होने पर भी आपको सर्दी का एहसास ज्यादा होता है ऐसे में आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दूध, चुकंदर आदि शामिल करें.

विटामिन B12 (Vitamin B12) की कमी

महिलाओं के शरीर में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है. ऐसा इसिलए क्योंकि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के चलते अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाती हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सर्दी का एहसास ज्यादा होता है. इसलिए अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा सर्दी लगती है तो अपनी बॉडी का चेकअप जरूर करवाएं क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो.

ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation)सही ना होना-

अगर आपको हाथों और पैरों में ठंड का एहसास काफी ज्यादा होता है तो इसका एक कारण खराब ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकता है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण भी आपको ठंडा का अहसास ज्यादा होता है. इसलिए इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

