Food For Liver: लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जरूर खाएं ये फूड्स, बॉडी रहेगी हेल्दी

Foods That Are Good For Liver: लिवर शरीर का बहुत जरूरी अंग होता है. लिवर हेल्दी रहने से शरीर हेल्दी रहता है. लिवर शरीर में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के स्टोरेज को लेकर काम करता है. इतना ही नहीं लिवर शरीर को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है. ये शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है. इसलिए लिवल को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो लिवर को हेल्दी रखने में मदद करते हों. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप लिवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? चलिए जानते हैं.

लिवर को हेल्दी रखने वाले फूड्स-

लहसुन-

लहसुन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसलिए अगर आप डाइट में लहसुन को शामिल करते हैं तो इससे आपका लिवर हेल्दी रहेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि लहसुन लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. लहसुन के सेवन से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वहीं लहसुन का रोजाना सेवन करने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती ह. आप लहसुन का खाली पेट सेवन कर सकते हैं.

गाजर-

गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी और आयरन पाया जाता है. इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. गाजर को आप अपनी डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसको आप सूप, सलाद और जूस के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. वहीं गाजर खान से शीरर में खून की मात्रा बढ़ती है.

तरबूज-

तरबूज खाने में काफी स्वादिष्ट होता है. वहीं ये सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है. तरबूज में पानी की भरपूर मात्रा होती है. जिसके कारण इसके सेवन से शरीर हाइड्र्रेट रहता है और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, वहीं लिवर को भी डिटॉक्सीफाई करता है. जिससे बॉडी हेल्दी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)