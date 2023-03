Running Tips: दौड़ लगाने के बाद जरूर खाएं ये चीजें, मसल्स होंगी मजबूत और नहीं होगा बॉडी में दर्द

What To Eat After Running: आजकल लोग खुद को फिट रखने के लिए रोजाना दौड़ लगाते हैं. वहीं दौड़ने के बाद कुछ भी हल्का खा लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि दौड़ लगाकर आने के बाद बॉडी में ऊर्जा की कमी होने लगती है जिसकी वजह से मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने लगता है. ऐसे में आपको दौड़ने के बाद जरूर कुछ न कुछ जरूर खाना चाहिए. इसके लिए आप कुछ फूड्स का सेवन कर सकते हैं. ये फूड्स खाने से बॉडी की हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर को एनर्जी भी मिलती है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि दौड़ लगाने के बाद आपो किन फूड्स का सेवन करना चाहिए?

दौड़ लगाने के बाद खाएं ये चीजें-

अंडा-

अंडे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं.वहीं इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए अगर आप दौड़ने के बाद अंडे का सेवन करते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और आयरन की कमी भी दूर होगी. वहीं इसके अलावा आपकी बॉडी में दर्द भी नहीं होगा. इसलिए दौड़ लगाने के बाद अंडे का सेवन जरूर करें.

नट्स का सेवन करें-

नट्स का सेवन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. इनका सेवन करने से बॉडी का दर्द दूर होता है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. वहीं इनके सेवन से बॉडी लंबे समय तक हेल्दी रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में दौड़ने के बाद आप नट्स का सेवन आसानी से कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको नट्स का सेवन करने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको दिकक्त हो सकती है.

फ्रूट्स-

फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन आदि पाए जाते हैं. इसलिए इसका सेवन करने से बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है और लंबे समय तक बॉडी हाइड्रेट भी रहती है. ऐसे में दौड़ने के बाद फ्रूट्स का सेवन करें.