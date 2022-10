Fever Foods: बुखार होने पर जरूर खाएं ये चीजें, नहीं होगी कमजोरी

Foods For Fast Recovery In Fever: बदलते मौसम में ज्यादातर लोग सर्दी, जुकाम और बुखार (Colds, Colds and Fever) से परेशान है. वहीं बुखार में शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है जिसकी वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं करता है. लेकिन बुखार में मरीज को पौष्टिक डाइट की जरूरत होती है जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी न हो. इसलिए बुखार को जल्दी ठीक करने के लिए अपनी डाइट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताते हैं कि आपको बुखार होने पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए?

बुखार होने पर करें इन चीजों का सेवन-

सूप (Soup)-

फीवर में जल्दी रिकवरी (recovery) के लिए सूप का सेवन बहुत फायदेमंद होता है. सूप के सेवन से शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं सूप पीने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे बुखार कम होता है. बता दें सूप में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कैलोरी की भरपूर मात्रा होती है. ये सभी तत्व शरीर को तंदरुस्त रखने के लिए फायदेमंद है.

नारियल पानी (Coconut Water)-

बुखार में नारियल पानी पीने से जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है. बुखार में उल्टी-दस्त जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे शरीर से पानी की कमी दूर हो जाती है. नारियल पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं. इससे शरीर को हाइड्रेटड रखने में मदद मिलती है.

ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruits)-

बुखार से जल्दी रिकवरी के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में जिंक होता है जो शरीर को ऊर्जा देने और बुखार को कम करने में मदद करते हैं. ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप एक गिलास दूध के साथ कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट्स सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

