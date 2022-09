Health Tips: रात में सोते समय पैरों के नीचे जरूर लगाएं तकिया, शरीर को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

Benefits Of Putting a Pillow Under Feet While Sleeping: आपने देखा होगा कि कई लोग अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोते हैं.लेकिन क्या आपने सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं?. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके शरीर पर भार नहीं पड़ता है और वजन पूरे शरीर में समान रूप से बंट जाता है. इससे पैरों की सूजन भी कम होती है और कमर पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता है. लेकिन हम यहां आपको पैरों के नी चे तकिया लगाकर सोने के ऐसे फायदों के बारे मे बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौक जाएंगे. चलिए जानते हैं.

सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाने के फायदे-

पैरों की सूजन कम होती है-

अगर आपको किसी भी कारम से पैरों में सूजन हो तो ये तरीका काफउी कारगत तरीके से काम करता है. जैसे कि अगर किसी के पैर में थकान के कारण सूजन है. ऐसे में आप पैरों के नीचे तकिया लगताकर सो सकते हैं. ऐसा करने से ये पैरों में फ्यूट रिटेंशन को कम करती है और पैरों की सूजन दूर करती है.

पीठ और कूल्हे के दर्द् को कम करता है-

लंबे समय तक डेस्क वर्क करने से लोग अक्सर पीठ और कूल्हे के दर्द की शिकायत करते हैं. साथ ही कई बार यूं ही शरीर में ये समस्या होती रहती है. ऐसे में आप पैरों के नीचे तकिया लगाकर सो सकते हैं. ऐसा करने से कूल्दे और पीठ के दर्द से राहत मिलती है.

साइटिका के दर्द को कम करता-

साइटिका तंत्रिका का एक टकराप है जो आमतौर पर पैर के पिछले हिस्से में दर्द करता है. ऐसी स्थिति में सोने के दौरान आपकी पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों में दर्द हो सकता है. ऐसे में आप पैरों के नीचे तकिया लगाकर सो सकते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन-

अगर आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो आप रात में अपने पैरो में के नीचे तकिया लगाकर सो सकते हैं ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है.

डिस्क पेन कम होता है-

डिस्क पेंन में रीढ़ की हड्डी के अत्यधिक घुमाव से आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव से दर्द हो सकता है. ऐसे में आप अगर रात को सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोते हैं तो आपको डिस्क पेन से आराम मिल सकता है.

