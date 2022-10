Hair Care Tips: बालों के रूखेपन से हैं परेशान? तो इस तरह से लगाएं कच्चा दूध, हेयर बनेंगे चमकदार

Benefits Of Raw Milk For Hair: बालों का रूखापन दूर करने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. वहीं लोग बालों का रूखापन दूर करने के लिए नए-नए तरीके आजमाते हैं. लेकिन ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे में कच्चा दूध आपकी मदद कर सकता है. बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए कच्चा दूध फायदेमंद माना जाता है. बालों के लिए कच्चा दूध कंडीशनर की तरह काम करता है. वहीं कच्चे दूध में विटामिन डी, विटामिन के,मैग्नीशियम, कैल्शियम,फास्फोरस, प्रोटीन (Vitamin D, Vitamin K, Magnesium, Calcium, Phosphorus, Protein) आदि तत्व पाए जाते हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि बालों में कच्चे दूध का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए इस तरह से बालों में लगाएं कच्चा दूध-

बालों में लगाएं कच्चा दूध (Apply raw milk on hair)-

बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए जड़ और बालों की लेंथ पर कच्चा दूध लगा दें.इसके बाद बालों को 30 मिनट के लिए बालों को छोड़ दें. फिरअब बालों में शैंपू कर लें. ऐसा आप हफ्ते में 3 बार करें इससे बालों का रूखापन दूर हो जाएगा.

कंडीशनर के साथ मिलाएं कच्चा दूध (Mix raw milk with conditioner)-

बालों को मुलायम बनाने के लिए कंडीशनर में कच्चा दूध मिलाकर बालों पर लगाएं. इसे 3 मिनट के लगाकर छोड़ दें. फिर साफ पानी से बालों को धो लें. बता दें कंडीशनर (conditioner) में कच्चा दूध मिलाकर लगाने से केमिक्लस का असर कम होगा और बाल हेल्दी व मुलायम बनेंगे.

शहद और कच्चा दूध (Honey and raw milk​)-

बालों का रूखापन दूध करने के लिए शहद और कच्चे दूध का मिश्रण फायदेमंद माना जाता है. शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. मिश्रण बनाने के लिए कच्चे दूध में शहद को मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे हेयर मास्क की तरह बालों पर अच्छी तरह से लगा लें. अब आंधे घंटे बाद साफ पानी से सिर धो लें. ऐसा करने से बालों की ग्रोथ अच्ची होंगी और बालों का रूखापन भी दूर होगा.

