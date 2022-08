Men Health Tips: पुरुषों को रात में सोते समय ज्यादा पसीना आने के हो सकते हैं ये बड़े कारण, इस तरह करें बचाव

Causes Of Night Sweats In Men: कई पुरुषों को रात में सोते समय बहुत अधिक पसीना आता है.पसीने के कारण वह ठीक से सो भी नहीं पाते हैं जिसकी वजह से अगले दिन भी उनका दिन थकान से भरा रहता है.इसका असर सीधे हेल्थ पर पड़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रात में अच्छे से नहीं सोने पर आप धीरे-धीरे स्ट्रेस और चिंता से घिरा हुआ फील करते हैं. वैसे तो पुरुषों को रात में सोते समय पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन अगर आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि पुरुषों को पसीना आने की क्या वजह हो सकती है? चलिए जानते हैं.

पुरुषों को सोते समय पसीना आने का कारण-

चिंता या तनाव-

यदि आप अपने जीवन में चिंजा या फिर किसी तनाव से जूझ रहे हैं तो रात को सोते समय आपको अधिक पसीना आ सकता है. वहीं यदि आप काम के दौरान अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं या किसी बात से परेशान हैं तो इस कारण से भी आपको रात में पसीना आ सकता है. ऐसे में आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इसके साथ ही आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए.

गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स-

रात में सोते समय अधिक पसीना आने की वजह जीईआरडी भी हो सकता है. इस दौरान आपके पेट में एसिड एसोफैगस में बढ़ सकता है और जलन का कारण बन सकता है जिससे आपके दिल की धड़न भी तेज हो सकती हैं. इससे आपको सीने में जलन, सांस संबंधी समस्या हो सकती है. जिसकी वजह से आपको सोते समस पसीने की शिकायत हो सकती है.

टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी-

यदि आपका टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम है तो आपको रात में पसीना आ सकता है. बता दें जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका शरीर कम टेस्टोस्टेरोन का उत्पान कराता है. जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी हो जाती है.

