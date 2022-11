Asthma: अस्थमा के मरीज डाइट में जरूर शामिल करें ये फल, नहीं होगी दिक्कत

Best Fruits For Asthma Patient: लागातर बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं. वहीं इन दिनों अस्थमा के रोगियों की दिक्कत काफी बढ़ जाती है. बता दें अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है लेकिन कुछ सावधानियां रखने से अस्थमा को काफी बद तक कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं. चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसे फल बताएंगे जिनका सेवन करना अस्थमा के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अस्थमा के मरीज इन फलों का जरूर करें सेवन-

सेब (Apple)-

अगर आप अस्थमा के लक्षणों को कम करना चाहते हैं को अपनी डाइट में अधिक फलों शामिल करें इन फलों में आप सेब आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन सी, विटामिन ई की अच्छी मात्रा होती है जो फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है.

संतरा खाएं (oranges)-

अस्थमा रोगियों के लिए संतरा बहुत और हेल्दी फल है. ऐसा इसलिए क्यों इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है. अगर आप रोजाना एक संतरे का सेवन करते हैं तो अस्थमा को कंट्रोल में मदद मिलती है.

रोजाना खाएं अमरूद (Guava)-

अस्थमा रोगियों के लिए विटामिन सी से भरपूर अमरूद भी फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना एक अमरूद का सेवन करते हैं तो इससे आपका इम्यून पावर बूस्ट होता है जिससे फेफड़ों को स्व्स्थ रखने में मदद मिलती है इसलिए अस्थमा रोगियों को अमरूद अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

स्ट्रॉबेरी (strawberry)-

अगर आप अस्थमा के मरीज है तो स्ट्रॉबेरी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह विटामिन सी (vitamin C) का स्त्रोत होता जो आरके फेफड़ों की सूजन को कम करके फेफड़ों को सुरक्षित रखता है.वहीं अगर आप अस्थमा के मरीज है और अस्थमा की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो डाइट में स्ट्रॉबेरी को जरूर शामिल करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

