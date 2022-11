Cough: सर्दियों के मौसम में खांसी से हैं परेशान? इन नेचुरल तरीकों से मिलेगा आराम, नहीं पड़ेगी दवाई खाने की जरूरत

Natural Ways To Get Rid Of Cough: सर्दियों का मौसम चल रहा है. ऐसे में खांसी-जुकाम होना आम बात है.वहीं ज्यादातर लोग इस मौसम में खांसी से परेशान रहते हैं. खांसी होना इस मौसम में आम बात है. वहीं कई बार खांसी की वजह से पूरी रात बैठकर गुजरनी पड़ती है. जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी होती है. इतना ही नहीं खांसी की वजह से आपकी पूरी बॉडी दर्द करने लगती है. ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से खांसी से छुटकार पा सकते हैं?

सर्दियों में खांसी से छुटकारा पाने के नेचुरल उपाय-

शहद (honey) का सेवन-

शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. सर्दियों के मौसम में खांसी से छुटकारा पाने के लिए दो से चीन चम्मच शहद का सेवन करने पर गले के म्यूकस खत्म हो जाते हैं और आपको खांसी से राहत मिलती है. इसिलए सर्दियों के मौसम में शहद का सेवन जरूर करें.

गर्म पानी से भाप (Steam)-

सर्दियों के मौसम में गर्म पानी से भाप जरूर लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म पानी से भाप लेने पर गले में खराश से आराम मिलता है और ब्रीदिंग पाइप मॉइश्चराइज रहता है. वहीं अगर आप चाहें तो इसमें पुदीना का तेल भी मिला सकते हैं ऐसा करने पर आपको खांसी से फौरन आराम मिल जाएगा.

गर्म पानी से गरारे (Gargle) करें-

सर्दियों के मौसम में नमक और गर्म पानी के गरारे करना आपके लिए फायदेमंद होता है. ऐसा इसिलए क्योंकि गर्म पानी के गरारे करने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है. इसलिए खांसी की शिकायत होने पर नमक के पानी से गरारे करें.

अदरक (Ginger) का सेवन करें-

खांसी में अदरक किसी रामबाण से कम नहीं है जी हां खांसी होने पर कच्ची अदरक को चबाना चाहिए. ऐसा करने से आपको खांसी से तुरंत आराम मिल जाएगा.

