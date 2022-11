Heart Health: दिल में सूजन होने पर बॉडी में दिखते हैं ये लक्षण, इस तरह से करें बचाव

Heart Inflammation: कई लोगों को अक्सर सीने में दर्द, जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या को बार-बार नजरअंदाज कर देते हैं. तो यह आपको काफी भारी पड़ सकता है.आपको बता दें इस तरह की समस्याएं दिल में सूजन का संकेत हो सकती हैं.यह हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या है क्योंकि हार्ट में सूजन (inflammation of the heart) होने पर आपको हार्ट अटैक, और स्ट्रोक (Heart attack, and stroke) जैसी समस्या हो सकती है.लेकिन दिल में सूजन होने पर हमारा शरीर कुछ संकेत देता है जिसे आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ब्लकि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि दिल में सूजन होने पर कौन से लक्षण नजर आते हैं?

हार्ट में सूजन होने पर दिखाई देते हैं ये लक्षण-

थकान महसूस होना-

अगर आपको हमेशा थकान महसूस होती है तो इसे भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह एक दिल में सूजन होने का एक संकेत हैं.

चक्कर आना-

कई लोगों को हमेशा चक्कर आने की शिकायत होती है जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. क्योंकि यह एक दिल में सूजन होने की वजह से भी हो सकता है.

शरीर के अंगों में सूजन-

अगर आपके शरीर के किसी हिस्से जैसे टांगों, हाथों में हमेशा सूजन रहती है तो फौरान डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि यह हार्ट में सूजन होने की वजह से भी हो सकता है. इसलिए इसे हल्के में न लें.

हार्ट में सूजन होने पर इस तरह से रोके-

1-बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें जो पहले से किसी संक्रमण से परेशान हैं.

2- खानपान का ध्यान रखें.

3- रोजाना व्यायाम करें.

4- सांस संबंधी व्यायाम (breathing exercises) रोजाना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर