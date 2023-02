Uplift Your Mood: मूड स्विंग की रहती है दिक्कत? डाइट में शामिल करें ये चीजें, परेशानी होगी दूर

How To Deal With Mood Swings:आजकल ज्यादातर लोगों को मूड स्विंग की दिक्कत होती है. मूड स्विंग दिमाग को सीधे प्रभावित करता है. वहीं मूड स्विंग होने पर कई बार समझ नहीं आता है कि क्या करें? वहीं कई बार बॉडी में पोषक तत्वों की वजह से भी मूड स्विंग की समस्या हो जाती है. मूड स्विंग की दिक्कत को दूर करने के लिए आप कुछ चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. वहीं कई बार कम खाने से भी मूड स्विंग की दिक्कत होने लगती है. ऐसे में अगर आप भी मूड स्विंग की दिक्कत से परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप किन चीजों का सेवन करके इस समस्सा से छुटकारा पा सकते हैं?

मूड स्विंग की समस्या इन तरीकों से करें दूर-

पालक (Spinach)-

पालक बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है.वहीं क्या आपको पता है कि पालक खाने से मूड स्विंग की समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है. वहीं पालक में आयरन, सोडियम,पोटेशियम आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए अगर आप इसका सेवन रोजाना करते हैं तो मूड स्विंग की समस्या को ठीक किया जा सकता है.

फर्मेंटेड (fermented) फूड्स-

फर्मेटेड चीजों का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है. वहीं अगर आप इनका सेवन करते हैं तो मूड स्विंग की समस्या भी आसानी से ठीक होती है. फर्मेंटेड फूड्स में आप दही, कीवी, इडली आदि का सेवन कर सकते हैं. यह आपकी बॉडी के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

प्रोटीन (protein) को करें डाइट में शामिल-

प्रोटीन बॉडी के लिए फायदेमंद होता है. वहीं प्रोटीन को डाइट में शामिल करने से बॉडी बनने के साथ मूड भी अच्छा होता है. मूड स्विंग की समस्या को दूर करने के लिए अंडा ,ब्रोकली, सोयाबीन और मूंग दाल को आसानी से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)