Health Tips: मानसून के मौसम में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये सब्जियां, सेहत को हो सकता है नुकसान

Do Not Eat These Vegetables in Monsoon: हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने के सेहत को कई लाभ मिलते हैं. लेकिन मानसून में कुछ सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए. जी हां मानसून में हरी सब्जियां फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं. इन सब्जियों का सेवन करने से इंफेक्शन और पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं मानसून में हेल्दी रहने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि मानसून के मौसम में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? चलिए जानते हैं.

मानसून में इन सब्जियों का न करें सेवन-

हरी पत्तेदार सब्जियां-

मानसून के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े छिपे होते हैं. जिन्हें खाने से पेट में इंफेक्शन का खतरा हो सकता है. हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से शरीर में संक्रामक बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं मानसून में हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं.

मशरूम-

मानसून के मौसम में मशरूम का सेवन शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. मानसून में मशरूम का सेवन इंफेक्शन को बढ़ावा देता है. जिस कारण शरीर में बुखार,वायरल इंफेक्शन और पाचन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं. बता दें बरसात में मशरूम का सेवन करने से आप बीमार पड़ सकते हैं और आपको कई बीमारियां भी घेर सकते हैं.

आलू और अरबी-

आलू और अरबी मानसून के मौसम में पचने में दिक्कत करते हैं जिस कारण इन सब्जियों के सेवन करने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.मानसून के मौसम में पाचन कमजोर होता है जिसके कारण कारण आलू, अरबी का सेवन करने से गैस और अपच की समस्या हो सकती है. इसलिए मानसून में इन सब्जियों का सेवन न ही करें.

शिमला मिर्च-

मानसून के मौसम में शिमला मिर्च जल्द खराब हो जाती है. जिस कारण उसमें कई बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं. इसलिए मानसून में शिमला मिर्च का सेवन करने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

