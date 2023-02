Kidney Health: बॉडी में हो रही हैं किडनी से जुड़ी दिक्कत? इन टिप्स को बना लें जीवन का हिस्सा, रहेंगे हमेशा हेल्दी

How To Keep Your Kidneys Healthy: किडनी हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है. वहीं किडनी हमारी बॉडी से कई तरह के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है. अगर किडनी काम करना बंद कर देती है तो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी में खाना खाने के बाद कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं. किडनी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. जी हां किडनी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होती है ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी में जरा सी हलचल होने पर आपके जीवन में कई तरह की हलचल मच सकती है. ऐसे में अगर आप भी किडनी में दिक्कत की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए?

इन तरीकों से किडनी को बनाएं मजबूत-

हेल्दी डाइट-

किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. इसके लिए आपको अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए. इसके अलावा आप फूलगोभी, बंदगोभी, पालक, चुकंदर, सेब, संतरा ,अंगूर जैसी चीजों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इन चीजों का सेवन करने से किडनी के फिल्टर में घुस चुकी गंदगी की सफाई हो सकती है. इसलिए आपको हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए.

ब्लड शुगर कंट्रोल-

किडनी पूरी बॉडी की गंदगी को छानकर बाहर निकालने का काम करती है. अगर खून में ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका असर आपकी किडनी पर पड़ता है. इसलिए हर हाल में ब्लड शुगर को मैंटेन करना जरूरी है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपका लाइफस्टाइल का सही होना बहुत जरूरी है.

वेट कंट्रोल करना-

अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपकी किडनी पर ज्यादा असर होता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी रहे तो वजन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि वजन ज्यादा होने पर आपकी किड़नी की सेहत बिगड़ सकती है.

