Acidity: एसिडीटी की वजह से हैं परेशान? इन चीजों से मिलेगा आराम

How To Get Rid Of Acidity: अपच, गैस आदि समस्याएं काफी कॉमन हैं. इसकी वजहें कई और भी सकती हैं.जैसे जल्दी-जल्दी खाना खाना, बहुत अधिक खा लेना आदि. हम यहां आपको बताएंगे कि आपको आप किन तरीकों से एसिडटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं?