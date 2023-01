Mucus Problem: ठंड के मौसम में छाती में जम गया है बलगम? इन सब्जियों का करें सेवन, तुरंत मिलेगा आराम

How To Get Rid Of Mucus: सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम होना आम बात है.वहीं सर्दी के मौसम में कई लोगों के सीने या छाती में कफ या बलगम जमा होने लगता है. बलगम हमारे फेफड़ों में बनने में वाला एक पदार्थ है. बता दें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बलगम जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बलगम हमारे फेफड़ों में धूल कणों को जमने से बचाता है और बैक्टीरिया से बचाता है. लेकिन अगर ये बलगम ज्यादा हो जाता है तो कई तरह की परेशानियां होन लगती हैं. इसकी वजह से खांसी, जुकाम, गले में जलन जैसे समस्या होने लगती है. ऐसे में छाती में बलगम जमने पर आपको अपने खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आप भी छाती में बलगम जमने से परेशान हैं तो आप कुछ सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

छाती से बलगम निकालने के लिए इन सब्जियों का करें सेवन-

अदरक (Ginger)-

अगरक को नैचुरल डिकॉन्गेस्टेंट के रूप में जाना जाता है.वहीं छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए अदरक का सेवन फायदेमंद हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले और छाती में जमा अतिरिक्त बलगम को आसानी से बाहर निकालने में मदद कराता है . इसलिए अगर आप भी छाती में जमा बलगम से परेशान हैं तो आप अदरक का सेवन कर सकते हैं.

प्याज (Onion)-

सर्दी -जुकाम और छाती में जमे बलगम को दूर करने के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्याज बुखार और गले की खराश में भी काफी फायदेमंद होता है. अगर आप सीने या छाती में जमा बलगम से परेशान हैं तो इसके लिए आप प्याज को कद्दूकस करके 6 घंटे के लए पानी में भिगो दें. रोजाना 3 चम्मच इस पानी को पीन से छाती से बलगम दूर होता है.

