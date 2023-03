Hemoglobin: हीमोग्लोबिन की कमी से हैं परेशान, इन तरीकों से बॉडी की नस-नस में आ जाएगी जान

How To Raise Your Hemoglobin Count: बॉडी में खून सहीं लेवल पर रहना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि खून के माध्यम से ही पूरी बॉडी के अंग-अंग में पोषक तत्व, हार्मोन, गैस आदि पुहंचती रहती है. इसके अलावा खून में मौजूद हीमोग्लोबिन खून का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है.ऐसा इसलिए क्योंकि यह जीवन के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन को बॉडी के कतरे-कतरे में पहुंचाता है. वहीं बता खून में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर ऑक्सीजन की सप्लाई पर पड़ता है और अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है.जिसकी वजह से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए हीमोग्लोबिन को सही मात्रा में रखना जरूरी है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?

हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले फूड-

आयरन वाली चीजें खाएं-

जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की हो जाए तो आपको अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए. ऐसे में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आपको आयरन की पूर्ति वाली चीजों को सेवन बढ़ा देना चाहिए. ऐसा इसलिए आयरन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने का काम करता है.इसके लिए आप फूलगोभी, केले, पालक, बींस, बंदगोभी आदि का सेवन करना चाहिए. फॉलेट को डाइट में करें शामिल-

फॉलेट विटामिन बी होता है जो हेम के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. जब आपकी बॉडी में फॉलेट नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन की कोशिका पर असर पड़ता है. इसलिए फॉलेट को डाइट में जरूर शामिल करें. इसके लिए आप डाइट में हरी मटर, मसूर की दाल और राजमा का सेवन करें. विटामिन ए- विटामिन ए भी आयरन को बढ़ाने का काम करता है. आप फिश से विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आप गाजर, शकरकंद और आम को डाइट में शामिल करना चाहिए. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)