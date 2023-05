Sugar And Jaggery: चीनी और गुण दोनों में कौन है आपकी स्किन के लिए बेहतर? ये होते हैं चीनी के नुकसान

Sugar Or Jaggery Which Is Better: जब बात आपकी त्वचा की देखभाल की आती है, तो न केवल आपके खाने का सामान बल्कि उस आहार की मात्रा भी बहुत मायने रखती है, जो आप खाते हैं. चीनी और गुड़ दोनों ही मीठे पदार्थ होते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा आपकी त्वचा के लिए बेहतर है?चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि चीनी और गुड़ में से आपको किसका सेवन करना चाहिए?

चीनी के नुकसान चीनी की बात करें तो यह बहुत ही ज्यादा प्रकार की मिश्रण के रूप में उपलब्ध होती है जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होती है. चीनी की खपत न केवल आपके दांतों के लिए हानिकारक होती है बल्कि इससे आपकी त्वचा पर भी बहुत असर पड़ता है. चीनी शरीर से नमी खींचकर उसे खुश्क करती है, जिससे आपकी त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है. इसके अलावा, चीनी से ज्यादा मीठाई खाने के कारण त्वचा फेफड़ों में जमे मल की शिकायत कर सकती है. गुड़ के फायदे वैसे तो गुड़ एक स्वस्थ विकल्प होता है जो चीनी की तुलना में आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. गुड़ में मौजूद शुगर, फैट और कैल्शियम आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. गुड़ त्वचा को नमी की मात्रा देता है जो आपकी त्वचा को नरम बनाती है और इससे आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखती है.गुड़ में मौजूद फैट स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो आपकी त्वचा को जवान और सुंदर बनाते हैं.गुड़ में मौजूद कैल्शियम और कई न्यूट्रिएंट (Iron) आपकी त्वचा को और भी स्वस्थ बनाते हैं और त्वचा से निखरते बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। गुड़ में शक्कर की मात्रा तो कम होती है लेकिन इसमें भी खतरे छिपे होते हैं। अधिक मात्रा में गुड़ खाने से स्किन के लिए नुकसान हो सकता है। फिर भी, यह चीनी की तुलना में मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से सस्ता होता है जो यह आपके बजट के लिए फायदेमंद रह सकता है.इसलिए, गुड़ को त्वचा की देखभाल के लिए बेहतर माना जाता है, चीनी के बारे में ज्यादा उपयोग से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है. ध्यान रखें, जितना मात्रा में स्वस्थ आहार लिया जाए, उतनी ही आपकी त्वचा होगी स्वस्थ और तरोताजा. आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी एक स्वस्थ आहार बहुत जरूरी होता है जो कि आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है. गुड़ में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट पोषण को बढ़ावा देते हुए आपकी त्वचा को तनाव मुक्त करते हैं और इससे आपकी त्वचा में जवानी बनी रहती है. इसलिए, हम यह सलाह देते हैं कि आप अपने भोजन में गुड़ का उपयोग करें और इसे चीनी के स्थान पर इस्तेमाल करें. नाश्ते में दही-गुड़, हल्‍दी वाला दूध या खीर का सेवन करने से आप अपने स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं और त्वचा पर चमक ला सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)