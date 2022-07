Heart Health: दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं ये चीजें, आज से ही बनाएं दूरी

How To Keep Heart Healthy: दिल की बीमारियां सबसे घातक बीमारियों में से एक मानी जाती हैं. वहीं ज्यादातर लोग दिल संबंधित रोगों के शुरुआती लक्षणों को नजरंदाज कर देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वे बहुत सामान्य होते हैं जैसे-थकान,सांस फूलना, सीने में हल्का दर्द आदि.लेकिन आपको दिल की सेहत को काफी गंभीरता से लेना चाहिए.ऐसे में आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि दिल स्वस्थ रखने के लिए किन चीजों को करने से बचना चाहिए. चलिए जानते हैं.

दिल को नुकसान पहुंचाती हैं ये चीजें-

धूम्रपान है नुकसानदायक-

धूम्रपान करने से आपके दिल को नुकसान पहुंचता है फिर चाहे आप कभी-कगार ही धूम्रपान क्यों न करते हों. स्मोकिंग करना सिर्फ आपके दिल के लिए ही नहीं बल्कि आपके फेफड़ों और दिमाग के लिए हानिकारक है. अगर आपको धूम्रपान करने की आदत लग गई है तो तुरंत छोड़ने का प्रयास करें.

देर तक बैठे रहना है नुकसानदायक-

अगर बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो इससे भी आपके दिल पर गहरा असर पड़ता है और बीमारियों का खतरा बढ़ता है. बैठे रहने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही बढ़ते हैं. बैठने पर हमारे पैरों की मसल्स ज्यादा सिकुड़ नहीं पातीं और इस कारण ब्लड में फैटी एसिड्स को ब्रेक करने का काम नहीं कर पातीं.इस कारण ब्लड शुगर बढ़ जाता है.

ज्यादा स्ट्रेस लेना-

मानसिक रूप से ज्यादा तनाव से घिरे रहना भी आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. ज्यादा स्ट्रेस लेने से बल्ड प्रेशर और इंफ्लेमेशन बढ़ता है. जो दोनों ही हृदय रोगों के रिस्क फैक्टर हैं. ऐसे में आप स्ट्रेस लेने से बचें. वहीं स्ट्रेस को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें. अगर फिर भी मदद नहीं मिलती है तो थेरेपी ट्राई कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर