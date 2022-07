Monsoon: मानसून में बढ़ जाता है इन बीमारियों का खतरा, इस तरह करें बचाव

Take Care Of Health In This Way In Monsoon: मानसून भले ही गर्मी से रहात दिलाता है लेकिन यह अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान अधिकतर लोगों को सर्दी,खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं होती हैं. इसके साथ ही डेंगू मलेरिया समेत कई बीमरियां होने का भी खतरा बना रहता है. इसलिए ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत होती है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि मानसून के मौसम में किन-किन बीमारियों का खतरा बना रहता है.

गर्मियों के मौसम में इन बीमारियों को होता है खतरा-

पेट में इंफेक्शन (Stomach Infection)

पेट में संक्रमण तब होता है जब आप अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं. गैस्ट्रोएंटेराइटिस पेट का एक सामान्य संक्रमण है जो इस मौसम में होता है. बुखार, मतली, उल्टी,पेट में ऐंठन, डायररिया और पेट में दर्द इंफेक्शन के लक्षण होते हैं.

डायरिया (Diarrhea)

डायरिया की समस्या भी अकसर ही मानसून में देखने को मिलती है. अधिकतर बच्चों की इस समस्या का सामना करना पड़ता है. बता दें पेट में ऐंठन, बुखार, सूजन, जी मचलाना, आदि डायरिया के लक्षण हैं.

वायरल बुखार (Viral Fever)

वायरल फीवर किसी भी मौसम में हो सकता है. लेकिन मानसून में वायरल बुखार के मामले अधिक देखने को मिलते हैं. वायरल फीवर में बुखार थकान, चक्कर आना, कमजोरी ठंड लगना , शरीर और जोड़ों का दर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं

मलेरिया (Malaria)-

बरसात के मौस में मलेरिया भी बेहद सामान्य बीमारी है. यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है. यह एक गंभीर बीमारी हो सकती है. इस दौरान इंसान को शरीर में दर्द, तेज बुखार, पसीना आना और शरीर में खून की कमी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.

मानसून की बीमारियों से इस तरह करें बचाव-

1-मानसून की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट का खास ख्याल रखें.

2-मसालेदार, अधिक तला और ऑयली खाने से परहेज करें.

3-अनहेल्दी फूड्स, खाने से बचें.

4- घर के बने खाने को ही महत्व दें. बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें.

5- खुद को हाइड्रेट रखें इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

