Slime: स्लाइम अगर शरीर में न हो तो क्या होगा? पढ़िए वैज्ञानिकों ने क्या कहा

How did we get all this slime: ‘स्लाइम’ (तरल चिपचिपा पदार्थ) हर जगह मौजूद है. यह मुंह में पाई जाने वाली लार (Saliva) से लेकर अंगों में बहने वाले चिपचिपे पदार्थ को स्थिर आकार देता है. ‘स्लाइम’ हमारे मुंह में अरबों ‘गुड बैक्टीरिया’ को जगह देने के साथ-साथ बहुत काम आता है.

'कोरोना जैसे वायरस से बचाता है'

यह हमें कोरोना वायरस जैसे रोगाणुओं से बचाता है. यह मकड़ी की दीवार से लटकने, हैगफिश (बिना सिर वाला जलीय जीव) की पानी में तैरने, लैंप्रे (एक तरह की मछली) की खाने को छानने और स्विफ्टलेट (एक पक्षी) की घोंसला बनाने में मदद करता है. ‘स्लाइम’ जहां जीवन के सभी जटिल रूपों के लिए आवश्यक है, वहीं इसके आनुवंशिक विकास को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है.

रिसर्च अधिकारी का दावा

इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक (Geneticist) का कहना है कि उनकी टीम ने मनुष्यों और उनके जीनोम के विकास क्रम पर अध्ययन लंबी स्टडी की है. आपको बताते चलें कि स्टीफन रुहल और पेटर पाजिक जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर प्रकाशित रिसर्च पेपर में उन्होंने ‘स्लाइम’ के आनुवंशिक विकास पर प्रकाश डालने की कोशिश की है.

कैसे आगे बढ़ा शोध?

उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले इस बात पर फोकस किया कि विभिन्न जीवों में लार कैसे तैयार होती है. हमने पाया कि ‘स्लाइम’ का निर्माण विकास के क्रम में ‘रिपिटेटिव डीएनए’ (जीनोम में पाए जाने वाले मूल जेनेटिक अनुक्रम, जिनका दोहराव होता है) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर रोशनी डालता है.

म्यूसिन क्या होते हैं?

‘स्लाइम’ का निर्माण ‘म्यूसिन’ नाम के प्रोटीन से होता है, जो शर्करा के अणुओं को संजोता है. ये अणु उसे चिपचिपा आवरण देते हैं. अन्य प्रोटीन (जिनका आमतौर पर जटिल 3-डी आकार होता है) के विपरीत ‘म्यूसिन’ लंबी-कठोर छड़ीनुमा आकार में पाए जाते हैं. शर्करा के अणु इसी छड़ी के साथ जुड़े होते हैं, जिससे जटिल ब्रश जैसी संरचनाएं तैयार होती हैं. प्रोटीन और शर्करा की इस जोड़ी का दोहराव ‘म्यूसिन’ के गुणों का एक अहम अवयव है. ये संरचनाएं बाकी ‘म्यूसिन’ और जीवाणुओं से जुड़ने के बाद उनमें मौजूद तरल पदार्थ को चिपचिपा रूप दे सकती हैं.

‘स्लाइम’ का विकास

‘स्लाइम’ के विकास को समझने के लिए मैंने और मेरे सहयोगियों ने 49 स्तनपायी जीवों में ‘म्यूसिन’ के साझा आनुवंशिक कारकों पर नजर दौड़ाई. दरअसल, किसी नए जीन के विकास का सबसे आसान तरीका पहले से मौजूद किसी जीन को ‘कॉपी’ और ‘पेस्ट’ करने के बाद उसमें छोटे-मोटे बदलाव करना है. चूंकि, किसी जीव में एकदम नये सिरे से ‘म्यूसिन’ का विकास होने की संभावना न के बराबर होती है, इसलिए हमने माना कि ‘म्यूसिन’ ‘कॉपी’ और ‘पेस्ट’ के सिद्धांत पर अमल के जरिये ही बनता है.

‘रिपिटेटिव डीएनए’ और विकास

अनुसंधानकर्ता अक्सर दोहराव वाले अनुवांशिक अनुक्रमों (रिपिटेटिव डीएनए) को अनदेखा करते हैं, क्योंकि ये शायद ही कभी प्रोटीन का निर्माण करने वाले जीन में पाए जाते हैं. लेकिन ‘म्यूसिन’ के मामले में दोहराव वाले अनुवांशिक अनुक्रमों का निर्माण विकास में अहम भूमिका निभाता है. हमारे पूर्व के अध्ययन दर्शाते हैं कि शर्करा को जोड़ने वाले प्रोटीन में मौजूद दोहराव वाले अनुवांशिक अनुक्रम वह कारक हो सकते हैं, जो अलग-अलग जीवों में भिन्नता के लिए जिम्मेदार हैं.

‘म्यूसिन’ और मानव स्वास्थ्य

जब ‘म्यूसिन’ ठीक से काम नहीं करता तो यह बीमारी को जन्म दे सकता है. जिन लोगों में सीएफटीआर जीन ठीक से काम नहीं करता है, उनमें ‘सिस्टिक फाइब्रोसिस’ की समस्या उत्पन्न होने लगती है. ‘सिस्टिक फाइब्रोसिस’ में शरीर फेफड़े में से कफ निकालने में असमर्थ हो जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत सताने लगती है. ‘म्यूसिन’ का ठीक से काम न करना कैंसर का भी कारण बन सकता है.

