लक्षण पता हों तो हार्ट अटैक भी नहीं कर पाएगा बाल बांका, दिल का दौरा पड़ने पर फौरन करें ये काम

What To Do In Heart Attack: हार्ट अटैक के लक्षण अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो लोगों की जान बच सकती है. दिल का दौरा पड़ने पर क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में जानते हैं.