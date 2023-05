Double Chin ने बिगाड़ दी चेहरे की ब्यूटी, Face Fat हटाने के लिए इन योगासन का लें सहारा

How To to Get Rid of Double Chin: एक उम्र के बाद डबल चिन आना लाजमी है. ये अक्सर वजन बढ़ने और चेहरे पर फैट जमा होने की वजह से होता है. इसे आमतौर पर बढ़ती उम्र की निशानी समझा जाता है, इसलिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि चेहरे पर फैट जमा न हो, या ये जल्दी दूर हो जाए. डबल चिन होने से आपकी खूबसरती को तगड़ा झटका लगता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर फेस फैट दूर न हो तो बड़ी कोफ्त होने लगती है. ऐसे में हम आपको 3 ऐसे योगासन के बारे में बताएं जिससे ये परेशानी दूर हो जाएगी.

इन योग के जरिए पाएं डबल चिन से छुटकारा 1. आकाश को चूमने वाला योग

ये एक बेहद आसान योग है जिसे कोई भी कर सकता है. इससे आपके जबड़े का शेप बेहतर होगा और डबल चिन से भी छुटकारा मिल जाएगा. इसके लिए आराम से बैठ जाएं और धीरे-धीरे आसामान की तरफ देखना शुरू करें. अब आप अपने होठों को ऐसा शेप दें जैसे कि आप आसमान को चूमने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रॉसेस को करीब 5 मिनट तक दोहराएं. रेगुलर ऐसा करने से फेस का शेप बेहतर हो जाएगा. 2. सहज कंठ भावासन

इसके लिए आप ठुड्डी को बाएं कंधे की तरफ ले जाएं और धीरे-धूर सांस छोड़ते हुए इसे पीछे की तरफ घुमाएं. अब सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को दाएं कंधे की तरफ घुमाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता छाती की तरफ ले जाएं. इसके अलावा गर्दन को 3 बार क्लॉक वाइज और 3 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाए. रोजाना इस विधि को 3 बार करें. 3. सिंह मुद्रा

सिंह मुद्रा एक ऐसा आसान है जिससे चेहरे की मांसपेशियों को स्ट्रेच और आराम मिलता है. इसके लिए आप अपने जुबाह को बाहर निकालते हुए पूरी कोशि के साथ मुंह को जितना मुमकिन हो उतना फैला लें. इस पोजीशन को करीब आधे मिनट तक बरकरार रखना है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)