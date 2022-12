Itchy Eyebrows: आईब्रो में होने वाली खुजली ने कर दिया परेशान? ऐसे पाए ईचिंग से छुटकारा

How To Get Rid Of Itchy Eyebrows: बहुत से लोगों को आईब्रोज में खुजली की परेशानी पेश नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सामान्य परेशानी नहीं है. अगर आपकी भौहें खुजली करती हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हालांकि, अगर खुजली गंभीर या पुरानी हो जाए या कई दिनों तक बनी रहे, तो ये चिंताजनक हो सकता है. लगातार खुजली से त्वचा छिल सकती है, लाल हो सकती है और यहां तक कि भौंहों के आकार को भी प्रभावित कर सकती है.

आईब्रोज में खुजली से कैसे पाएं छुटकारा?

आमतौर पर सर्दियों में स्किन के डाई होने के कारण भौंहों में खुजली होना आम बात है.इसके अलावा, एक्जिमा, आइब्रो डैंड्रफ और सोरायसिस के कारण भी आपकी आइब्रो में खुजली हो सकती है. खुजली गंभीर होने पर स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन अगर ये सामान्य है और आपको त्वचा संबंधी स्थिति का कोई संकेत नहीं दिखता है, तो आप कुछ घरेलू सामग्रियों से राहत पा सकते हैं. ये खुजली और जलन से राहत दिलाने में बेहद मददगार हैं.

मॉइस्चराइज करें

खुजली दूर करने के लिए अपनी भौहों को मॉइस्चराइज करना पहला और सबसे अहम कदम है. कभी-कभी, यह सिर्फ सूखापन होता है जो रूसी या परतदार त्वचा का कारण बनता है. खासतौर से सर्दियों के दौरान भौंहों को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको एक अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए.

टी ट्री ऑयल लगाएं

खुजली समेत त्वचा की समस्याओं के लिए टी ट्री एसेंशियल ऑयल बहुत फायदेमंद है. अगर आपको लगता है कि ये एक संक्रमण या सूजन हो सकता है, तो एक चम्मच जैतून के तेल में टी ट्री एसेंशियल ऑयल की एक बूंद मिलाएं और इससे अपनी भौहों पर मालिश करें. ये खुजली को कम करेगा और खुजली पैदा करने वाले किसी भी फंगल या बैक्टीरियल इंफेक्शन को मिटा देगा. एक वक्त में एसेंशियल ऑयल की एक या दो बूंदों से ज्यादा का उपयोग न करें क्योंकि ये हाइली कंसेंट्रेटेज ऑयल होते हैं जो अधिक मात्रा में यूज करने पर त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं.

नींबू का रस लगाएं

डैंड्रफ या डेड स्किन सेल्स के कारण भौंहों में खुजली हो सकती है.मृत कोशिकाओं को खत्म करने और सूजन को कम करने के लिए आप नींबू के रस को एक्सफोलिएंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच नारियल या जैतून के तेल में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इस तेल को अपनी भौहों पर लगाकर 30 मिनट तक रखें और फिर धो लें. आप इस नुस्खे को दिन में दो बार तब तक आजमा सकते हैं जब तक कि सारी खुजली और परेशानी दूर न हो जाए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

