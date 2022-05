White Bumps: चेहरे के सफेद दाने कर रहे हैं परेशान, जल्द राहत पाने के लिए करें ये घरेलू उपाय

How To Get Rid Of White Bumps: चेहरे पर काले और लाल धब्बों के बारे में आपने काफी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार फेस पर सफेद या हल्के पीले रंग के दाने निकल जाते हैं. इसे व्हाइट बंप्स (White Bumps) या मिलिया (Milia) भी कहा जाता है. अगर एक पार ये किसी को हो जाए तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है.

सफेद दाने बिगाड़ रहे हैं चेहरे की खूबसूरती

कई बार बिना किसी उपाय के ही व्हाइट बंप्स (White Bumps) अपने आप गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर काफी इंतजार के बाद भी इससे आजादी न मिले तो आप कुछ खास घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

फेस से सफेद दाने कैसे हटाएं?

1. सफेद दाने हटाने के लिए चेहरे की सफाई बेहद जरूरी है, आप इसके लिए रोजाना सुबह और शाम फेस को क्लेंजर से साफ करें. अगर किसी कमेकिल प्रोडक्ट्स से त्वचा में जलन हो रही हो तो इसका यूज बंद कर दें

2. नारियल तेल सफेद दानों पर नेचुरल तरीके से असर करता है. इससे दाने सॉफ्ट हो जाते हैं और एक्सफोलिएट (Exfoliate) की प्रकिया के दौरान इससे छुटकारा मिल जाता है.

3. सफेद दाने (White Bumps) को दूर करने के लिए आप सबसे पहले सिर पर तौलिया रख लें और गर्म पानी से भांप लेते रहें.

4. जब व्हाइट बंप्स (White Bumps) ज्यादा परेशान करने लगें तो एक हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रब करें. इस बात का ख्याल रखें कि स्किन ओवर एक्सफोलिएट न हो

5. जब तक चेहरे पर सफेद दाने हों तब तक एयर रिमूवल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है.

6. अगर सफेद दानों की समस्या से बचना है तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दें, कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा.

7. एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel) को स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, ये एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और इससे दाने दूर हो जाते हैं.

8. अपने चेहरे को जितना हो सके डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि धूप से ये समस्या बढ़ सकती है.

9. अपने डाइट में हेल्दी फूड्स शामिल करें, ज्यादा तेल और मसाले वाली चीजें स्किन के लिए अच्छी नहीं है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)