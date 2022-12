Wrinkle: इन 4 चीजों को मिलाकर करें फेस पर अप्लाई, हफ्तेभर में दूर होंगी झुर्रियां

How To Get Rid Of Wrinkle: झुर्रियों को बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि ये जितनी देर से आएं उतना ही अच्छा है, लेकिन आजकल 35 से 40 की उम्र के लोग भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसकी वजह अनहेल्दी डाइट और गड़बड़ लाइफस्टाइल हो सकती है. इससे बचने के लिए कई लोग केमिकल बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. इसलिए बेहतर है कि झुर्रियों को मिटाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें.

इस लेप की मदद से दूर होगी झुर्रियां

आप आयुर्वेदिक लेप की मदद से त्वचा की सुंदरता हासिल कर सकते हैं. इससे डार्कनेस, डलनेस, ज्यादा सीबम आना, रूखापन, बेजान त्वचा, ओपन पोर्स और रिंकल्स को दूर किया जा सकता है, आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा.

लेप बनाने की सामग्री

-एक चम्मच बेसन

-एक चम्मच शहद

-एक चम्मच सरसों का तेल

-एक चम्मच गुलाबजल

चेहरे पर आएगी कसावट

इन सभी चीजों को एक कटोरी में मिक्स कर दें जिससे लेप तैयार हो जाएगा. खासकर इसमें सरसों का तेल कारगर तरीके से काम करता है, यही कारण है कि शादी से पहले हल्दी को इसके साथ मिलाकर उबटन तैयार किया जाता है. इस लेप को अगर स्किन पर लगाया जाए तो त्वचा में कसावट आने लगती है जिससे झुर्रियां गायब हो जाती हैं.

लेप को चेहरे पर कैसे लगाएं

-इसके लिए सबसे पहले आपको चेहरा अच्छी तरह धोना होगा.

-लेप को चेहरे पर धीरे-धीरे अप्लाई करें और फिर करीब 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें.

-अगर आपको त्वचा में जलन या इरिटेशन हो रही है चेहरे को तुरंत धो लें, वरना इस विधि को जारी रखें.

-जब पेस्ट पूरी तरह सूख जाए तो, फेस को गुलाबजल, दूध या साफ पानी से गीला कर लें.

-अब ल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए इस लेप को छुड़ाने की कोशिश करें.

-आखिर में चेहरे को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, आप खुद फर्क महसूस करेंगे.

-जब फेस क्लीन हो जाए तो ऐलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाकर मसाज करें.

-एलोवेरा की मदद से स्किन हाइड्रेट रहती है और किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

