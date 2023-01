How To Repair Skin's Barrier: लोशन लगाने के बाद भी स्किन रहती है फटी-फटी, तो आजमाएं ये नुस्खा, दूर होगा रूखापन

How To Repair Skin's Barrier: आपकी स्किन की बाहरी परत को धूल-गंदगी, केमिकल्स, बैक्टीरिया और कई चीजों से स्किन का बैरियर बचाए रखता है. लेकिन अगर ये स्किन बैरियर टूट जाता है तो इससे आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई और इरिटेटेड होने लगती है. जिससे आपकी स्किन सुस्त और बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में आपको स्किन को डीप मॉइश्चराइज बनाए रखने की आवश्यकता होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए स्किन का मॉइश्चर बैरियर रिपेयर करने के कुछ आसान उपाय लेकर आए हैं. जिनको आप स्किन केयर शामिल करके स्किन बैरिययर को टूटने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Repair Skin's Barrier) स्किन का मॉइश्चर बैरियर रिपेयर कैसे करें....

स्किन का मॉइश्चर बैरियर रिपेयर कैसे करें (How To Repair Skin's Barrier)

तेल का इस्तेमाल करें

अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में एसेंशियल ऑयल्स को शामिल करते हैं तो इससे भी आपकी रूखी स्किन को हील करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही ये ऑयल्स चेहरे की नमी को सील करने में भी मददगार साबित होते हैं.

सनस्क्रीन लगाएं

अगर आप रोजाना आवश्यकता से अधिक धूप में रहते हैं तो भी आपकी स्किन डीप ड्राय हो सकती है. इस लिए सूरज की यूवी किरणों से स्किन को सुरक्षित रखने के लिए रोजाना सनस्क्रीन (Sunscreen) का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है. सनस्क्रीन आपकी स्किन को ब्रेक होने से बचाने के साथ ही नमी को भी बरकरार रखता है.

एसिड्स से भरे प्रोडक्ट्स न लगाएं

आमतौर पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एसिड्स का इस्तेमाल होता है जैसे- अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स (AHA), बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स (BHA), ग्लाइकोलिए एसिड और रेटिनोल्स आदि. ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के मॉइश्चर बैरियर को डैमेज करते हैं. ध्यान रहे अगर आप ऐसे सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो इसको दिन में एक बार ही लगाएं। इसके साथ ही कोई मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं

अगर आप अपनी स्किन को डीप नरिश रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप रोजाना भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें. इससे आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहती है. इसके साथ ही आप रोजाना मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

