Itchy Scalp: बारिश के मौसम में बालों में बढ़ गई खुजली? इस 3 उपायों से दूर होगी टेंशन

How to get Rid of Itchy Scalp: बारिश के मौसम में हम में से ज्यादातर लोगों को भींगना काफी पसंद आता है, क्योकि चिलचिलाती धूप, उमस और लगातार लू चलने के बाद जब आसमान से बूंदें टपकटी हैं तो ये सुकून का अहसास देती हैं, लेकिन बदलता हुआ मौसम हमारे लिए काफी परेशानियां साथ लाती हैं. इनहीं में से एक हैं बालों में खुजली जो आमतौर पर डैंड्रफ (Dandruff) के कारण होती है. हम इससे छुटकारा पाने के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कई बार राहत नहीं मिलती और स्कैल्प में खुजली करने से और ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से ये टेंशन दूर हो जाएगी.

बालों में खुजली होने पर करें इन चीजों का इस्तेमाल

1. मेथी (Fenugreek)

स्कैल्प में खुजली होने पर आप एक चम्मच मेथी के दाने लें और उसमें एक चम्मच राई मिक्स कर लें. अब इस मिक्चर को पीसकर पेस्ट बना लें और फिर इस बालों के जड़ों में अच्छी तरह लगाएं और करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दें. अब बालों को धोकर सुखा लें.

2. नींबू (Lemon)

नींबू के औषधीय गुणों से हम सभी वाकिफ है, ये बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसके कारण स्कैल्प में होने वाली खुजली को दूर किया जा सकता है. इसके लिए एक छोटा चम्मच नींबू का रस लें और एक कप पानी के साथ मिक्स कर लें. फिर इसे बालों लगाकर करीब 15 मिनट तक छोड़ और आखिर में बालों को पानी से धो लें. अगर एक हफ्ते में करीब 2 बार इस विधि को अपनाएंगे तो ये परेशानी जल्द दूर हो जाएगी.

3. कैस्टर ऑयल (Castor Oil)

कैस्टर ऑयल की मदद से बालों में खुजली को दूर किया जा सकता है. इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नारियल का तेल लेकर मिक्स कर लें. इसकी मदद से रात में बालों की जड़ों में मालिश करें, और सुबह उठकर सिर को साफ पानी से धो लें. कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

