Anemia Control Tips: रात को चीनी के बजाए इस मीठी चीज का करें सेवन, खून की कमी हो जाएगी दूर

How To Get Rid Of Anemia: शरीर में खून की कमी हो जाए तो डेली लाइफ के आसान काम करने में भी दिक्कतें आने लगती है, इसे मेडिकल की भाषा में एनीमिया (Anemia). इस स्थिति में शरीर में उतनी मात्रा में खून नहीं बन पाता जितनी जरूरत हमारे शरीर को होती है. ऐसे में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जो खाने में चीनी की तरह मीठा होता है, लेकिन इस ज्यादा हेल्दी फूड माना जाता है. अगर आप गुड़ को रात के वक्त डेली डाइट के तौर पर खाएंगे तो सेहत को कमाल के फायदे होंगे. आइए नजर डालते हैं कि गुड़ हमारे शरीर के लिए क्यों फायदेमंद है.

रात में गुड़ खाने के फायदे

1. खून की कमी को करे दूर

अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो ऐसे में वो शख्स एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार होने लगता है. चूंकि गुड़ (Jaggery) में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इस न्यूट्रिएंट के कारण शरीर में रक्त अच्छे से बनने लगता है.

2. वजन घटाने में मददगार

अगर आप चीनी का रोज सेवन करेंगे तो आपका वजन बढ़ना तय है, इसलिए मीठी चीजों में आपके लिए गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें चीनी के मुकाबले कम कैलोरी पाई जाती है इसलिए गुड़ को जरूर खाएं.



3. डाइजेशन रहेगा दुरुस्त

जिन लोगों को पेट में गड़बड़ी की शिकायत रहती है वो रात में खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, ये नुस्खा दादी-नानी के जमाने से चला आ रहा है. इस मीठी चीज में फाइबर जैसा पोषक तत्व पाया जाता है दो डाइजेशन को दुरुस्त रखने का काम करता है. इसे रेगुलर खाने से कब्ज और गैस की परेशानी छूमंतर हो जाएगी.

4. पिंपल्स से दिलाए निजात

टीन एक ग्रुप से लेकर युवा वर्ग, सभी लोग चेहरे पर पिंपल्स से परेशान रहते हैं, क्योंकि इससे फेस की ब्यूटी पर बुरा अशर पड़ता है. अगर आप गुड़ का नियमित तौर से सेवन करेंगे तो मुंहासे से आजादी मिल जाएगी.

