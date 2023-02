How To Control Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है ये हरी पत्ती, शरीर से साफ हो जाएगा सारा गंदा खून

Leaves that help in reducing uric acid: यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक वेस्ट पदार्थ होता है जोकि प्यूरीन से भरपूर आहार को खाने से बनता है. जब आपका शरीर प्यूरीन से भरपूर फूड्स को पचाता है तो इससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है जिसको किडनी टॉयलेट के जरिए बाहर निकाल देती है. लेकिन वहीं अगर आपका खून गाढ़ा हो जाता है तो ये अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में ही रह जाता है जिससे आपके शरीर में गाउट बनने की संभावना बढ़ जाती है गाउट गठिया का एक प्रकार है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है.

इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे हरे पत्ते बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इससे आप किडनी फेलियर की संभावना को कम कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Leaves that help in reducing uric acid) शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने बाले हरे पत्ते....

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली हरी पत्ती (Leaves that help in reducing uric acid)

धनिए की पत्ती में में एंटी ऑक्सीडेंट (anti oxidants) और एंटी इंफ्लामेट्री गुण मौजूद होते हैं इसलिए इसके सेवन से आपके पैरों की सूजन (swelling in feet) को कम करने में मदद मिलती है.

धनिए की पत्ती ना केवल आपके शरीर में यूरिक एसिड (uric acid control tips) को कंट्रोल करती हैं बल्कि किडनी की पथरी (kidney stone) को भी पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है. इससे आपकी पथरी गलने लगती है.

अगर आप पान के पत्तों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में प्यूरिन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है. यहां आपको बता दें कि पान के पत्ते गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में भी सहायक होते हैं.

पान के पत्तों में बॉडी डिटॉक्सिफाइंग गुण मौजूद होता है जोकि आपके शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं. वहीं जो लोग G हाई यूरिक एसिड के शिकार हैं वो पान के पत्तों का शरबत बनाकर पी सकते हैं या फिर पत्तों को सीधे तौर पर चबाकर भी फायदा ले सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

