Lychee Side Effects: अगर लीची खाने के हैं शौकीन तो हो जाएं सावधान, इन परेशानियों का हो सकते हैं शिकार

What are Side Effects of Lychee: अधिकतर लोगों को लीची (Lychee) खाना पसंद होता है. लीची खाने में बेहद स्वादिष्ट और कई गुणों से भरपूर होती है. यही कारण है कि गर्मियों में इसे खूब खाया जाता है. अगर आप भी लीची खाने के बेहद शौकीन हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. आपको जानकर हैरानी होगी की लीची ज्यादा खाने से आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. अब तक आपने लीची खाने के कई फायदों के बारे में सुना होगा. लेकिन आज आपको लीची के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं.

लीची खाने से हो सकती हैं ये परेशानियां

1. अगर आपको डायबिटीज है या फिर आप मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको लीची का सेवन नहीं करना चाहिए. लीची काफी मीठी होती है और इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है. अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस फल से दूरी बना लें.

2. अगर आप आर्थराइटिस (गठिया) की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको लीची नहीं खानी चाहिए. ऐसा करने से आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है. लीची में शुगर और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है. यह गठिया के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होती है. हालांकि डॉक्टर की सलाह के बाद आप लीची खा सकते हैं.

3. ज्यादा लीची खाने से आपके गले में खराश और दर्द की समस्या हो सकती है. दरअसल लीची की तासीर गर्म होती है और यह गले की समस्याओं को और बढ़ा सकती है. अगर आपके गले में कोई परेशानी है तो आपको लीची खाने से परहेज करना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः Summer Drinks: गर्मियों में करें इन ड्रिंक्स का सेवन, अंदर से रहेंगे रिफ्रेश