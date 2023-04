Extreme Thirst: बार-बार पानी पीने के बावजूद नहीं बुझती प्यास, कहीं आपको ये बीमारियां तो नहीं?

Too Much Of Drinking Water: पानी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, हमारे शरीर का 65 से 70 फीसदी हिस्सा इसी तरल पदार्थ से बना है, यही वजह है कि हमें बताया जाता है कि 'जल ही जीवन है.' हर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार न होना पड़े. जब भी बॉडी में पानी की कमी होती है तब हमारा ब्रेन हमें पानी पीने का सिग्नल देता है, जिसे प्यास कहा जाता है. प्यास लगना एक नॉर्मल बॉडी प्रॉसेस है, लेकिन कुछ लोगों को अचानक जरूरत से ज्यादा प्यास लगने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसी शिकायत है तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारियों का सिग्नल हो सकता है और आपको मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है.