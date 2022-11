डायबिटीज में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी जीवनशैली में करें ये पांच बदलाव

डायबिटीज से ग्रसित लोगों को हर दिन बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. डायबिटीज पर काबू पाने और ब्लड शुगर लेवल को सामान्य बनाने के लिए अक्सर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है. इसके अलावा इलाज के दौरान बहुत सारी दवाएं, ब्लड शुगर लेवल की रोज निगरानी और आहार के साथ-साथ लाइफ स्टाइल में ढेरों बदलाव करने पड़ते हैं. इस सब के बीच इम्यूनिटी कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है जिसके चलते आप आसानी से दूसरे इन्फेक्शन्स की चपेट में भी आ सकते हैं. लेकिन इस दौरान आहार और जीवनशैली में कुछ बदलाव लाने से न केवल ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद मिल सकती है बल्कि यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर, अन्य प्रकार के इन्फेशन्स के खतरे को भी कम कर सकता है.

शराब और धूम्रपान छोड़ें

धूम्रपान और शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी पर भारी प्रभाव पड़ता है और अगर आप डायबिटीज से ग्रसित है तो इसके परिणाम और भी खतरनाक हो सकते हैं. दोनों स्वस्थ रक्त संचार (Blood circulation) में बाधा डालते हैं. इस दौरान डायबिटीज से ग्रसित लोगों को ब्लड शुगर लेवल बनाए रखने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. यह इंफेक्शन के जोखिम को भी बढ़ा सकता है. यदि आप धूम्रपान या शराब का सेवन अधिक करते हैं, तो आपको इसे कम करना होगा. इसे छोड़ने के लिए आप प्रोफेशनल्स से सलाह ले सकते हैं.

संतुलित आहार लें

संतुलित आहार डायबिटीज को कंट्रोल में रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. ऐसा आहार ले, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, आयरन आदि जैसे पोषक तत्व सही मात्रा में हों. इस दौरान खाने के लिए एक उचित शेड्यूल बनाए और चटपटे पकवानों की बजाय जितना हो सके हल्के स्नैक्स का सेवन करें. इसके अलावा समय पर दवा लेते रहे.

डाबर च्यवनप्रकाश को अपनी दिनचर्या में शामिल करें

हेल्थ सप्लीमेंट इम्युनिटी को बढ़ाने के प्रभावी तरीकों में से एक है. डाबर च्यवनप्रकाश एक आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है जो डायबिटीज से ग्रसित लोगों की इम्युनिटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है. यह एक सइंटिफिली रिसर्चड प्रोडक्ट (Scientifically Researched Product) है, जिसमें समय-समय पर परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरी कई जड़ी-बूटियां मौजूद हैं. ये टीएनएफ-अल्फा, एनके सेल, और स्प्लेनोसाइट्स जैसे इम्यूनिटी कंपोनेंट्स की गतिविधि को बूस्ट कर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

इसके कुछ अन्य फायदों में एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी और जीवन की बेहतर गुणवत्ता शामिल है. इसलिए, आहार और जीवनशैली में जरूरी बदलाव के साथ अपनी दिनचर्या में डाबर च्यवनप्रकाश जरूर जोड़ें. यह इन्फेक्शन्स के जोखिम को कम कर डायबिटीज से ग्रसित लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

स्किनकेयर के लिए समय दें

डायबिटीज में अलग-अलग तरीकों से स्किन प्रभावित हो सकती है. इस दौरान आप झुनझुनी, हल्का या तेज दर्द और अपने हाथों और पैरों में सुन्नता को महसूस कर सकते हैं. डायबिटीज से ग्रसित लोगों का कोई भी दर्द या चोट ठीक होने में अधिक समय लेती है. इस दौरान अपनी स्किन के हाइड्रेशन का ख्याल रखते हुए रोजाना मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, अपने आप को एक फुट रब दें और चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाए.

बॉडी को डिटॉक्स करें

डायबिटीज में डिटॉक्स हाइड्रेशन रेसिपी जैसे ग्रीन जूस, दालचीनी का पानी, तुलसी का पानी, आदि का सेवन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. यह इम्युनिटी को बढ़ाने का एक बेहतर तरीका है. कच्चे अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे सब्जियां, नट्स, बीज, आदि के साथ डेटॉक्सिफिकेशन करने से आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है. यह ब्लड शुगर लेवल और वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है. इसके अलावा सोशल मीडिया को कम समय देकर एवं अपने व्यस्त कार्यक्रम से ब्रेक लेकर भी आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं.

निष्कर्ष

डायबिटीज से ग्रसित लोग अपने जीवन को मैनेज करने के लिए कई स्वस्थ उपाय कर सकते हैं. ऊपर दिए गए पॉइंट्स के अलावा दवाएं समय पर लें, शुगर आइटम्स का सेवन कम करें, नियमित जांच कराए, हाइड्रेटेड रहें और अपनी दिनचर्या में डाबर च्यवनप्रकाश जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स जरूर शामिल करें. ये बदलाव इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिन-प्रतिदिन की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

(Disclaimer: Chyawanprakash is an Ayurvedic Medicine, and not intended to treat or cure diabetes. Refer Label for directions of Use. No added sugar refers to refined sugar. Infection and illnesses refer to common day to day illnesses like cough & cold. The contents of this article are for informational purpose only and not a substitute for professional medical advice.)

(Above mentioned article is a featured content. This article does not have journalistic/editorial involvement of IDPL, and IDPL claims no responsibility whatsoever.)