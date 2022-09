Male Health Tips: पुरुष इन चीजों को करें खाने की थाली में शामिल, कमजोरी और थकान से मिलेगा छुटकारा

Men Get Rid Of Fatigue And Weakness In This Way: उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में कई तरह की शारीरिक समस्याएं शुरु हो जाती हैं. ऐसे में थकान और कमजोरी से बचने में डाइट का अहम भूमिका होती है. जी हां इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव जरूर करने चाहिए. वैसे तो थाली में दाल-चावल और सब्जी रोटी कॉमन होती हैं लेकिन इसके अलावा भी आपको अनपी थाली में कुछ चीजों को जोड़न चाहिए. ऐसे में हम यहां बताएंगे कि पुरुषों को अपनी थाली में किन चीजों को शामिल करना चाहिए ? चलिए जानते हैं

इस तरह की होनी चाहिए पुरुषों की खाने की थाली-

ज्यादातर लोग ऐस सोचते हैं कि हेल्दी डाइट लेने के लिये उन्हें डाइट में नई चीजें जोड़नी होंगी लेकिन ऐसा नहीं है. पुरुषों की थाली में सादा घर का खाना होना चाहिए. ऐसे में पुरुष अपनी थाली में दालें,चावल,सलाद, रोटी,सब्जी और दही को शामिल कर सकते हैं.लेकिन ध्यान रहे कि पुरुषों को सफेद राइस की जगह ब्राउन राइस ही खाना चाहिए.

थाली में इन चीजों को करें शामिल-

1-मसालों में-

हल्दी, धनिया पाउडर,जीरा,राई, हींग, गरम मसाला, दालचीनी, और लौंग को अपने खाने में इस्तेमाल जरूर करें. इन चीजों से बना खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा. इसलिए अपने खाने में इन मसालों का इस्तेमाल जरूर करें.यह आपके पाचन को मजबूत करता है और आपको थकान जैसी समस्या भी नहीं होती है.

2-सब्जियों में-

पुरुष अपनी डाइट में टमाटर, अदरक, कद्दू ,शिमला मिर्च और हरी सब्जी आदि को जरूर शामिल करें. इन सब्जियों का सेवन करने से आप अंदर से फिट रहते हैं.

3-फलों में-

पुरुष अपनी डाइट में फलोों को जररू शामिल करें. इसके लिए आप अपनी डाइट में अनार, सेब, अगूर, नींबू और पपीता शामिल कर सकते हैं.

4- पुरुष अपनी थाली में होल ग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस को भी शामिल करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

