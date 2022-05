Mother's Day 2022: प्यारी मां की लंबी उम्र के लिए करें ये उपाय, बरकार रहेगी सेहत

How To Take Care Of Your Mother: हमारी पैदाइश से पहले से ही मां हमारा ख्याल रखना शुरू कर देतें हैं. जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो ऐसी चीजें नहीं खाती जिससे अजन्मे बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी मां को ऐसे फूड्स से दूरी बनानी पड़ती है जिससे मिल्क प्रोडक्शन में दिक्कत न हो.

अपनी मां का कैसे रखें ख्याल?

मां अपने बच्चे के लिए जिंदगीभर कुर्बानियां देती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें भी हमारी जरूरत पड़ती है. जब मां उम्रदराज हो जाएं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना संतान की जिम्मेदारी होती है. आखिर हम अपनी मम्मी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे वो हमेशा सेहतमंद रहें.

1. डाइट का रखें ध्यान

मां हमेशा हमारे खाने-पीने का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं. उनके अच्छे के लिए जरूरी है कि वो हेल्दी डाइट ही खाएं. खाने में आप प्रोटीन फूड, फाइबर युक्त भोजन, फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए.

2. रेगुलर चेकअप कराएं

40 से 50 की उम्र क्रॉस करने के बाद महिलाओं को कई बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है. वहीं कुछ डिजीज का पता अगर पहले स्टेज में लग जाए तो वक्त पर सही इलाज मुमकिन है. ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप नियमित अंतराल पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पैप स्मीयर, मैमोग्राम और थायरॉएड जेसे मेडिकल टेस्ट कराते रहें.

3. मां को दें आराम

बढ़ती उम्र में महिलाओं को आराम की जरूरत ज्यादा होती है. इसलिए आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मां कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. प्रोपर रेस्ट न लेने से कई बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है.

4. मां को न दें टेंशन

बुढ़ापे में मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है. अगर आपकी मां काम के वजह से ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो बेहतर है कि उनकी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम कर दें. ऐसी कोई हरकत न करें जिससे उनकी किसी तरह की टेंशन हो, इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा.

