Oily Skin पर गलती से भी न लगाएं ये 4 चीजें, छिन जाएगी चेहरे की खूबसूरती

Things You Should not Apply on Oily Skin: जिन लोगों की स्किन ऑयली है उन्हें अपने चेहरे का खास ख्याल रखना पड़ता है वरना फेस की ब्यूटी पर इसका बुरा असर होता है. हम अक्सर तैलीय त्वचा पर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फेस पैक लगा लेतें हैं जिससे नुकसान हो सकता हैं. आज हम उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल ऑयली स्किन पर नहीं करना चाहिए.

ऑयली स्किन पर न लगाएं ये 4 चीजें

ऑयली स्किन (Oily Skin) पर उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ही लगाना चाहिए जो थोड़े लाइट हों. ऐसे चेहरे को एक लेवल से ज्यादा मोइश्चराइज न करने की सलाह दी जाती है. अगर आप बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं तो त्वचा की परेशानियां दूर हो जाती है.

1. नारियल तेल

नारियल तेल वैसे तो स्किन के लिए किसी औषधि से कम नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ऑयली स्किन पर कभी न करें क्योंकि इससे चेहरे के पोर्स बंद हो जाएंगे जिससे पिंपल्स और दाने निकलने का खतरा बढ़ जाता है.

2. बेसन

बेसन (Gram Flour) से बने फेस पैक का इस्तेमाल अक्सर चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे फेस में इरिटेशन होने लगती है.

3. पेट्रोलियम जैली

हम चेहरे की कई परेशानियों को दूर करने के लिए पेट्रोलियम जैली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो चेहरा पहले से ऑयली हो उसपर इस प्रोडक्ट को लगा दें तो स्किन और ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा.

4. मलाई

चेहरे पर निखार लगाने के लिए मलाई का इस्तेमाल काफी नॉर्मल है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है अगर वो भी ऐसा करेंगे तो चेहरे पर ऑयल कंटेट और ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे फोड़े फुंसी बढ़ सकती है.

