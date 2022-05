Onion Side Effects: प्याज खाने के हैं शौकीन, तो इससे होने वाली परेशानियों के बारे में जान लीजिए

What are Side Effects of Onion: पुरानी कहावत है कि अगर आप अत्यधिक मात्रा में किसी चीज का सेवन करेंगे, तो वह फायदे की जगह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यह बात हर चीज पर लागू होती है. दुनियाभर में प्याज (Onion) को काफी पसंद किया जाता है और अधिकतर लोग इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं. प्याज को सलाद के रूप में भी खाया जाता है. कुछ लोग तो प्याज की चटनी बनाकर भी खाते हैं. अब तक आपने प्याज खाने के कई फायदे सुने होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्याज ज्यादा खाने से आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

जानें अत्यधिक प्याज खाने के नुकसान

1. प्याज में काफी मात्रा में फाइबर होता है. एक निश्चित मात्रा तक शरीर में के लिए फाइबर फायदेमंद साबित होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इससे आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है. अगर आप अत्यधिक प्याज खाते हैं, तो सावधान होने की जरूरत है.

2. कच्ची प्याज को सलाद के तौर पर खाने से पाचन संबंधी समस्या हो सकते हैं और आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है. प्याज में नेचुरल फ्रक्टोज अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे गैस की परेशानी भी हो सकती है. इसलिए सलाद के तौर पर ज्यादा प्याज नहीं खानी चाहिए.

3. प्यास का अत्यधिक इस्तेमाल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है. ज्यादा प्याज खाने से उनके सीने में जलन, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. प्याज खाने में स्वादिष्ट होती है, लेकिन प्याज शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है. इसलिए प्याज का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए.

4. जो लोग एलर्जी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें प्याज खाने से परहेज करना चाहिए. प्याज खाने से उनकी एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है और उन्हें खुजली, लाल चकत्ते जैसी समस्या भी हो सकती है. इस बारे में आप अपने एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.

