Orange Side Effects: गर्मियों में ज्यादा न खाएं संतरा, वरना हो सकती हैं कई स्वास्थ्य समस्याएं

What are Side Effects of Orange: गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोग संतरा (Orange) खाना पसंद करते हैं. यह एक ऐसा फल है, जिसे खाकर आप फ्रेश महसूस करते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ऑरेंज जूस को भी काफी पसंद करते हैं. बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में ऑरेंज जूस पीते हैं. क्या आप जानते हैं कि संतरे का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है? सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप संतरे का ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो आपको किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

अत्यधिक सेवन से हो सकती है ये समस्याएं

1. अगर आप अत्यधिक मात्रा में संतरा खाते हैं, तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. दरअसल संतरे में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है. जब आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, तब आप की हड्डियां ज्यादा कैल्शियम रिलीज करती हैं. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में विटामिन सी का सेवन करेंगे, तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है.

2. ऑरेंज जूस ज्यादा पीने से आपका एनर्जी लेवल भी गड़बड़ा सकता है. यह एक शुगरी ड्रिंक की तरह होता है, जिसमें काफी मात्रा में मिठास होती है. इससे आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद एनर्जी लेवल गिर जाता है. हमारे शरीर के एनर्जी लेवल में इस तरह का बदलाव नुकसानदायक होता है. इसलिए अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, जो आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रख सके.

3. संतरे के अत्यधिक सेवन से आपको पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं और आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ हो सकती है. संतरा में काफी मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से यह समस्या हो सकती है. हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप खाना खाने के बाद संतरा खाएंगे, तो इससे आपको खाना पचाने में मदद मिलेगी. खाली पेट संतरा खाने से पाचन क्रिया बिगड़ सकती है.

3. संतरे में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में होता है. इससे आपकी भूख बढ़ सकती है और आप ओवरईटिंग का शिकार हो सकते हैं. अगर लगातार ऐसा चलता रहा तो इससे आपका वजन बढ़ जाएगा. अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो संतरे का सेवन आज से ही बंद कर दें. मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में संतरे का जूस लेना भी बंद कर दें.

