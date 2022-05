Pomegranate Side Effects: ज्यादा अनार खाना सेहत के लिए नुकसानदायक, हो सकती हैं ये समस्याएं

What are Side Effects of Pomegranate: कुछ लोग खुद को फिट रखने के लिए खूब फल खाते हैं. अक्सर आपने भी सुना होगा कि फलों से हमारे शरीर को कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं. जब फलों की बात होती है, तो अनार (Pomegranate) का जिक्र होना लाजिमी है. अधिकतर लोग अनार का जूस भी काफी पसंद करते हैं. अनार का प्रयोग शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर अनार का ज्यादा सेवन किया जाए तो शरीर को काफी नुकसान भी हो सकता है. ज्यादा अनार खाने से खांसी और एलर्जी समेत कई परेशानियां हो सकती हैं. आज आपको ज्यादा अनार खाने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताएंगे.

हो सकती है खांसी की समस्या

एक निश्चित मात्रा में अनार खाने से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप अनार का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको खांसी हो सकती है. अनार में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो गले में खराश का कारण बनते हैं. यदि खराश होने के बावजूद भी आप लगातार अनार खा रहे हैं, तो इससे खांसी हो सकती है.

स्किन एलर्जी की परेशानी का खतरा

यदि आप अनार का ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है. अनार का ज्यादा सेवन करने से शरीर पर लाल चकत्ते निकल जाते हैं और एलर्जी भी हो सकती है. यदि समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया जाए, तो कभी-कभी गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है.

एसिडिटी भी होने की आशंका

अनार का ज्यादा सेवन एसिडिटी का कारण भी बन सकता है. शरीर का अपना एक स्वभाव होता है. यदि इसे ज्यादा ठंडा दिया जाए तो भी नुकसान है और गर्म दिया जाए तो भी नुकसान है. अनार की तासीर ठंडी होती है. ज्यादा मात्रा में अनार खाने से एसिडिटी हो सकती है. ऐसे में अनार का इस्तेमाल अत्यधिक नहीं करना चाहिए.

