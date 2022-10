Potatoes in Diabetes: डायबिटीज के मरीज आलू खा सकते हैं या नहीं? आखिर क्या कहते हैं डॉक्टर, यहां दूर करें कंफ्यूजन

Eat Potatoes in Diabetes or Not: डायबिटीज (Diabetes) ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो जाए तो उसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है खत्म नहीं. यही वजह है कि शुगर के मरीजों को अपने खानपान से लेकर लाइफस्टाइल को मेनटेन करने पर काफी ध्यान देना पड़ता है. काफी लोगों में अक्सर इस बात को लेकर असमंजस रहता है कि डायबिटीज के मरीजों को आलू खाना (Potatoes) चाहिए या नहीं. इसकी वजह ये है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देता है. इस मुद्दे पर डॉक्टरों की राय आखिर क्या है, इस बारे में आज आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

डायबिटीज के मरीजों के लिए आलू कितना फायदेमंद?

मेडिकल एक्सपर्टों के मुताबिक आलू में भले ही भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं लेकिन इसका सेवन शुगर के मरीजों के लिए पूरी तरह नुकसानदेह भी नहीं है. डॉक्टरों के मुताबिक आलू को ऐसी सब्जियों के साथ मिलाकर खाया जाए, जिनमें स्टार्च ना हो तो वह फायदेमंद रहता है.

दूसरी चीजों के साथ मिलाकर खाएं आलू

इसके साथ ही आपको उबले या भुने हुए आलू खाने (Potatoes) के बजाय उन्हें विटामिंस और प्रोटीन से युक्त चीजों के साथ मिलाकर खाना चाहिए. ऐसा करने से आलू के साइड इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं और डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों को कोई नुकसान भी नहीं होता.

एक साथ मिल जाते हैं ये पोषक तत्व

डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज (Diabetes) के रोगियों को शुगर कंट्रोल रखने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. आलू के (Potatoes) सेवन से उन्हें पोटैशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक जैसे कई पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं. आलू में मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के मरीज को बीमारी से लड़ने में मदद करता है. इसलिए सीमित मात्रा में ही सही लेकिन दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर आलू का सेवन करना शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर