Raksha Bandhan 2022: रक्षाबंधन पर चाहती हैं हाथों पर मेहंदी का रंग गहरा? तो न करें ये गलतियां

Tips to darken the color of Henna In Hands: अगस्त का महीना शुरू होते ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है. वहीं इस महीने में रक्षाबंधन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है खासकर के लड़कियों को. लड़कियां इस दिन सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं. इस दिन लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए हाथों में मेहंदी भी लगवाती हैं. मेहंदी शादी हो या कोई त्योहार हर किसी फंक्शन में अपनी अलग ही जगह रखती है. लड़कियां रक्षाबंधन पर अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगती हैं और हर लड़की चाहती है कि उसकी मेहंदी का रंग गहरा हो.लेकिन कई बार मेहंदी लगाते समय अनजाने में की गई कुछ गलतियों की वजह से मेहंदी का रंग फीका रह जाता है. जिससे मेहंदी लगवाने में की गई सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको मेहंदी लगाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए. चलिए जानते हैं.

हाथों में मेहंदी लगवाते समय न करें ये गलतियां-

समय का ध्यान रखें-

अगर आप किसी त्यौहार पर मेहंदी लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको उस फंक्शन से एक या दो दिन पहले मेहंदी लगवा लेनी चाहिए. जी हां वहीं अगर आप इस रक्षाबंधन मेहंदी लगाने की सोच रही हैं तो आप आज उससे एक दिन पहले मेहंदी लगा सकती हैं.ऐसा इसलिए क्योंकि मेहंदी का पूरा रंग चढ़ने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहंदी 7 घंटे से ज्यादा अपने हाथों पर न रखें.

मेहंदी को सूखने न दें-

ज्यादातर लोग मेहंदी लगाकर उसे छोड़ देते हैं जिससे मेहंदी सूखकर झड़ने लगती है. ऐसे में आपको मेहंदी को सूखने नहीं देना है इसके लिए आपको मेहंदी पर नींबू का रस और चीनी का घोल कॉटन की मदद से लगाना चाहिए.

देसी घी लगाएं-

मेहंदी को सूखने के बाद हाथ धो लें. लेकिन मेहंदी छुड़ाने के बाद हाथों पर गुनगुना देसी घी या बाम जरूर लगाएं. ऐसा करने से मेहंदी लंबे समय तक चलती है और उसका रंग भी गहरा होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

