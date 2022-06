Skin Care: गर्मियों में घर में टिके रहने पर भी चेहरे की देखभाल जरूरी, बस रात में कर लें ये एक काम

Reasons to Wash Your Face At Night: गर्मी के मौसम में दिन के वक्त घर से बाहर निकलने के मन करता, क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के चलते सनबर्न या स्किन टैनिंग का खतरा बना रहता है और चेहरा भी बेजान हो जाता है. इस कारण कई महिलाएं घर में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) करना पसंद करती है. लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में निकलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फेशियल स्किन की केयर न करें.

घर में चेहरे की देखभाल जरूरी

घर में रहते हुए भले ही आपका धूल से ज्यादा सामना न हुआ हो लेकिन रात में सोने से पहले फेश वॉश जरूरी है. ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) इसकी सलाह जरूर देते हैं. वरना चेहरे की त्वचा पर बुरा असर पड़ता है.

घर में भी गंदगी का सामना

घर में रहते हुए महिलाओं की स्किन केयर रूटीन (Skincare Routine of Women) में बदलाव जरूर आ जाता है, लेकिन इसकी वजह से आप चेहरे की देखभाल करने में कोताही न बरतें क्योंकि घर में भी धूल और ऑयल का सामना जरूर होता है.

किचन में काम करने से क्या होता है?

जब आप किचन में खाना पकाती हैं तो वहां से तेल के पार्टिकल्स चेहरे पर जम जाते हैं साथ ही हमारा चेहरा खुद ब खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा अगर आप कुछ फेशियल क्रीम यूज करती हैं तो त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंहासे आने लगते हैं. इसलिए इनसे बचने के लिए रात को फेश वॉश करना जरूरी है.

सोने से पहले फेश वॉश के फायदे

इससे चेहरे की सेहत बरकरार रहती है और इससे वो बेजान होने से बच जाती हैं

रात में चेहरा पानी से साफ करने पर फेस तरोताजा हो जाता है.

फेश वॉश करने से चेहरे से धूल, मिट्टी और ऑयल निकल जाता है

ऐसा करने से चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं और इससे पिंपल्स नहीं आते

जो लोग फेशियल क्रीम यूज करते हैं उन्हें आखों के पास अच्छी तरह सफाई करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)