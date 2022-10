Relationship Tips: लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है लड़कियों की ये आदतें, तोड़ देते हैं रिश्ता

Boys Do Not Like These Habits Of Girls: रिलेशनशिप मौजूद लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से सिर्फ प्यार चाहते हैं. लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा रोका-टोकी की वजह से दूसरे इंसान का रिश्ते में दम घुटने लगता है. ऐसे में अपने रिश्ते में यह समझना जरूरी होता है कि केयरिंग पार्टनर कैसा होता है? वहीं लडकियों की कुछ आदतें ऐसी होती है जो लड़को को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं. ऐसे में कहीं आपमें भी तो वो आदतें जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा हों. चलिए हम यहां आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिसको आप आज ही बदल लें.

लड़कों को नहीं पसंद होती हैं लड़कियों कि ये आदतें-

घंटों बात करने की चाहत-

लड़कियों की आदत होती है कि हर रात बेड पर आराम से लेटकर अपने पार्टनर से फोन पर बात करने की. हो सकता है आपको घंटों बातें करना अच्छा लगता हो लेकिन आपका पार्टनर को घंटों बात करना अच्छा न लगता हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह आपके प्यार नहीं करते हैं.ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपको यह संकेत दे रहा है कि वो फोन पर रम बाच करना चाहता है तो उसे कम फोन करें. ऐसा करने से आपके फोन को वो मिस करेंगे.

हमेशा पार्टनर पर निर्भर रहना-

अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं. बाहर घूमने व मस्ती करने करने के लिये हमेशा पार्टनर का इंतजार ना करें ऐसी लड़कियां भले ही प्यार की वजह से ऐसा करती हैं. लेकिन उनकी यह आदतें उनके पार्टनर को पसंद नहीं होती है और अनजाने में चिपकू गर्लफ्रेंड का तमगा ले बैठती हैं. इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी घूमने जाएं.

शक करने की आदत-

लड़के शकी मिजाज की लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. वहीं अगर आप अपने पार्टनर के फीमेल दोस्तों के बारे में हर समय सोचकर उस पर शक करती रहेंगी तो आप अपना रिश्ता खुद कमजोर बना रही हैं. वहीं अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दना ही चाहता है को वो आपसे छिपकर भई ऐसा कर सकता है. इसलिए अपने पार्टनर पर बार-बार शक करना बंद करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)