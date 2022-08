Relationship Tips: शक के कारण टूट सकता है आपका रिश्ता, इन तरीकों से बचाएं अपना रिलेशशिप

How To Stop Doubting On Your Partner In a Relationship: रिश्ता चाहे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का हो या फिर कोई और लेकि रिश्तों में शक की बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है. शक के चलते आप अपने कई रिश्ते खराब कर चुके होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिश्तों में बातचीत की कमी होने लगती है. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की अनदेखी करने लगता है उस पर भरोसा नहीं करता है. इन सभी कारणों से रिश्ते में शक अपनी जगह बना लेता है. ऐसे में आप कुछ तरीकों को अपनाकर अपना रिश्ता बचा सकते हैं.चलिए जानते हैं कैसे?

रिश्ते में शक दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके-

मन की बात बताएं-

रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है. अगर आपके रिश्ते में प्यार की जगह शक ले रहा है तो ये एक समस्या वाली बात है. ऐसी स्थिति में अपने रिश्ते में अपने रिश्ते को टूटने से बचाएं और खुद को समझाएं कि अपने पार्टनर के लिए मन में शक होना एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है.

भरोसा दिलाएं-

आप अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए अपने पार्टनर को भरोसा दिलाएं कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप भी उनसे यही अपेक्षा रखते हैं.इसके लिए आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, उनके साथ खाना खाएं, या मूवी देखने जाएं. इस दौरान अपने पार्टनर को बताएं कि वो आपके लिए किचने खास हैं. जब भी आप उनसे मिले उनकी तारीफ करना न भूले.

रिश्ते में स्पेस दें-

रिश्ता चाहे कोई भी हो हर रिश्ते में व्यक्ति को अपने पर्सनल स्पेस की आवश्यकता होती है. उसे खुद के लिए मी टाइम चाहिए होता है. इसी से वो अपना पर्सनल ग्रोथ कर पाता है. अगर पार्टनर आपको हर दिन टाइम नहीं दे पाता है तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहा है. इस बात को समझने की जरूरत है.

