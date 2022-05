Seasonal Flu: अचानक मौसम बदलने से हो गया सर्दी-जुकाम? इस तरह पाएं सीजनल फ्लू से छुटकारा

How To Cure Cold and Cough: जब भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के वजह से आम जनता का हाल बेहाल होने लगे, तभी अगर तेज बारिश हो जाए तो जबरदस्त राहत का अहसास होता है, लेकिन मौसम गर्म से अचानक सर्द होने की वजह से शरीर का एडेप्टेशन पर असर पड़ता है और सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) का हमला हो जाता है जिसे मेडिकल की भाषा में सीजनल फ्लू (Seasonal Flu) भी कहते हैं.

सीजनल फ्लू के लिए करें ये घरेलू उपाय

जब मौसम बदलने की वजह से सीजनल फ्लू हो जाए तो हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की दवाइयां हर किसी को सूट नहीं करती और साइड इफेक्ट हो जाता है. ऐसे में अगर आप सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) का घरेलू इलाज तलाश कर रहे हैं तो हम आपका ये काम आसान कर देते हैं.

1. लहसुन की कलियां खाएं

लहसुन का इस्तेमाल हम अक्सर खाने का जायका बढ़ाने के लिए करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्दी और जुकाम जैसी समस्याओं का रामबाण इलाज है. लहसुन की तासीर गर्म होती है और इसके एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं.

2. गर्म दूध और शहद

सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) से राहत पाने के लिए एक ग्लास दूध को गर्म कर लें और उसमें एक चम्मच शहद मिला दें. शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व बॉडी टेम्प्रेचर को मेनटेन करने में मदद करते हैं.

3. स्टीम लें

सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) होने पर गर्म पानी का भाप लेना काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्ग कर लें और सिर पर तौलिया रख लें और थोड़ी देर तक भांप लेते रहें, या फिर आप इलेक्ट्रिक स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे नाक और गले में जमी कफ बाहर निकल जाएगी.

4. नमक-पानी के गरारे

सीजनल फ्लू (Seasonal Flu) से छुटकारा पाने के लिए आप नमक पानी के गरारे कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच नमक और एक ग्लास पानी को हल्का गर्म कर लें और फिर गरारे करें. इससे सर्दी-जुकाम से राहत मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)