Drink Water at Night: रात में पानी पीना चाहिए या नहीं? जानिए हेल्थ के लिया क्या है बेस्ट

Is It Healthy To Drink Water Before Bed​: हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी (Water) से बना है, यही वजह है कि इस सही मात्रा और नियमित अंतराल पर पीना सेहत के लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और दूसरी कई परेशानियां पैदा होंगी. एक हेल्दी एडल्ट को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए. हांलाकि सभी के जेहन में ये सवाल बना रहता कि रात को पानी पीना चाहिए कि नहीं और अगर हां, तो आखिर कितना?

रात में पानी पिएं या नहीं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात के वक्त सोने से पहले पानी पीना (Drink Water at Night) जरूरी है, जिससे खाना पचने में आसानी होती है, इसके अलावा पानी के कारण विटामिन और मिनरल्स भी शरीर में अवशोषित होते हैं. पानी पीने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है और टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने में परेशानी नहीं होती. पानी पीने के फायदे जो लोग पानी कम पीते हैं उनके शरीर मं कई परेशानी पैदा होती है क्योंकि वो डिटॉक्सिकेट नहीं कर राते. बेहतर है कि आप दिन में ज्यादा पानी पिएं और रात में सोने से कुछ घंटे पहले पानी पिएं. अगर आप सोते वक्त ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको नींद पूरी करने में परेशानी हो सकती है. ये लोग ज्यादा पानी पीने से बचें डायबिटीज के मरीद और दिल की बीमारी के शिकार लोगों को रात में ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए, अगर ऐसे लोगो रात में ज्यादा पानी पीते हैं तो उन्हें बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है जिसके कारण उनकी स्लीप साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती और वो 8 घंटे की जरूरी नींद पूरी नहीं कर पाते. रात में पानी कैसे पिएं? आप सादा पानी पीने की जगह नींबू पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी और अन्य हेल्दी ड्रिंक्स पी सकते हैं. अगर सादा पानी ज्यादा पी लेंगे तो रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा और नींद में खलल पड़ेगा, बेहतर है कि रात में आप एक या 2 ग्लास पानी ही पिएं जो सेहत के लिए फायदेमंद है. रात को पानी पीना क्यों है जरूरी रात में खानी के बाद पानी पीने से शरीर नेचुरल तरीके से क्लीन हो जाती है और टॉक्सिक मैटेरियल को बाहर निकालते हुए डाइजेशन में मदद करता है. जिसनें एसिडिटी या गैस की परेशानी है उन्हें रात में जरूर पानी पीना चाहिए. सर्दी और जुकाम के मरीजो के लिए हल्का गर्म पानी रामबाण इलाज है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)