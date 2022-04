Side Effects of Papaya: इन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता, फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

5 Side Effects Of Papayas You Should Know: पपीता एक ऐसा फल है जिसे भारत में खूब खाया और पसंद किया जाता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसके नियमित सेवन की सलाह देते हैं, लेकिन अगर इसे जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो फायदे की जगह नुकसान पहुंच सकता है. वहीं कुछ खास तरह के लोगों या बीमारी से जूझ रहे इंसानों को इस फल से दूरी बना लेनी चाहिए. भले ही पपीता में फाइबर, विटामिन सी जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये फल कई लोगों के लिए हानिकारक है, आइए विस्तार से इस बारे में जानते हैं.

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता

1. किडनी स्टोन के मरीज

पपीता (Papaya) विटामिन सी का रिच सोर्स है अगर ये न्यूट्रिएंट कैल्शियम के साथ मिल जाए तो परेशानी पैदा कर सकता है. जो लोग किडनी स्टोन (Kidney Stones) की समस्या का सामना कर रहे हैं वो इस फल को न खाएं.

2. इस तरह की दवाई खाने वाले लोग

अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन (Blood Thinner Medicine) ले रहे हैं तो फर्मेंटेड पपीता (Papaya) आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. अक्सर दिल की बीमारियों से जुडे लोग ये दवाई लेते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत न आए. अगर ऐसे मरीज पपीता खाते हैं तो चोट लगने पर खून आसानी से बहने लगता है.

3. दमा के मरीज

अगर आपको सांस फूलने की शिकायत है तो पपीता (Papaya) से दूरी बना लें. इस फल में मौजूद एंजाइम दमा (Asthma) के मरीजों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

4. प्रेग्नेंट महिलाएं

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं (Pregnant Woman) को पपीता (Papaya) बिलकुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

5. एलर्जी से परेशान लोग

अगर आप एलर्जी (Allergy) जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो पपीला (Papaya) बिलकुल भी न खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद पैपाइन तत्व परेशानी में इजाफा कर सकतें हैं और आपको स्किन में खुजली या जलन हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)