Skin Care Tip: रोज सुबह उठकर चेहरे पर लगाएं ये चीजें, मिलेगा डल स्किन से छुटकारा

What To Use On Face In Morning: हम सभी सुबह हेल्दी डाइट लेते हैं ताकि हमेशा फिट रहें. वहीं जिस तरह से आप सुबह अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं वैसे ही स्किन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सुबह अपने चेहरे की देखभाल करेंगे तो चेहरा दिनभर फ्रेश और खूबसूरत नजर आएगा. इसलिए आप कितने भी बिजी क्यों न हो लेकिन 10 मिनट अपने चेहरे के लिए जरूर निकालें.ऐसे में आपको सुबह चेहरे पर कुछ ऐसी चीदें लगानी चाहिए जो स्किन को पूरा दिन हाइड्रेट रखें. लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि स्किन केयर कैसे करनी चाहिए? ऐसे में आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं और अपनी स्किन का हेल्दी रख सकते हैं.

सुबह उठकर चेहरे पर लगाएं ये चीजें

क्लींजर लगाएं-

सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने चेहरे को क्लींजर की मदद से क्लीन करें.ऐसा करने से चेहरे पर जमा गंदगी, धूप और डेड स्किन आसानी से निकल जाती है. इसके साथ ही आपको फ्रेश भी फील होता है. वहीं क्लींजर आप आपनी स्किन के हिसाब से चुन सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन है तो आपको कैमिल फ्री क्लीजर लगाना चाहिए. वहीं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री स्किन का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आपको अपने सुबह अपने चेहरे को क्लीजर से जरूर साफ करना चाहिए.

हल्दी और चंदन का फेस पैक-

हल्दी और चंदन ऐसी सामग्री है जो आपके चहेरे पर इंस्टेंट ग्लो लाते हैं. इसलिए अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए आप हल्दी और चंदन फेस पैक को अप्लाई भी कर सकते हैं.इसको लगाने के लिए आप 2 चम्मच चंदन पाउडर लें. इसमें चुटकीभर हल्दी और गुलाबदल मिला लें. अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगा लें और 20 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से आपका चेहरा मुलायम बनेगा और डेड स्किन भी निकल जाएगी.

सीरम लगाएं-

अकसर लोग रात को सीरम लगाकर सोते हैं.लेकिन क्या आपको पता है कि चेहरे पर सुबह से समय भी सीरम लगाना बहुत जरूरी होता है. सुबह चेहरे पर स्किन लगाने से स्किन सुरक्षित रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर