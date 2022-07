Skin Care Tips: 30 की उम्र के बाद इस तरह रखें अपनी त्वचा का ख्याल, चहेरा दिखेगा जवां

Take care of your skin after the age of 30: सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता. युवावस्था में हमारी स्किन टाइट रहती है. त्वचा के पोर्स छोटे रहते हैं, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद त्वचा के पोर्स बड़े होने लगते हैं. हमारी त्वचा ढीली होने लगती है. और सही वक्त पर अगर त्वचा का ध्यान न रखा जाये, तो चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है और चेहरा खराब होने लगता है. इसलिए सही वक्त पर त्वचा का ध्यान रखना बेहद जरुरी है. यहां हम आपको कुछ बेहद आसान से टिप्स बता रहें, जो आपके चेहरे की त्वचा के लिए लाभदायक हो सकते हैं –

इन तरीकों से रखे अपनी स्किन का ध्यान

त्वचा को हाइड्रेट रखना

त्वचा को ड्राई होने से बचाये रखने के लिए लगातार पानी पीते रहें,खासकर गर्मी के मौसम में 70% जल का हमारे शरीर में होना जरूरी है. इसके अलावा एलोवेरा जेल,गुलाब जल आदि का भी इस्तेमाल करें.

रात को सोने से पहले के कुछ टिप्स

रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, इसके लिए फेस क्लीनर का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चेहरे को विटामिन C से युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन टाइट बनी रहती है.

सुबह उठने के बाद के कुछ टिप्स

सुबह उठने के ठीक बाद अपने चेहरे पर लगभग 2 मिनट तक मसाज दें. इससे चेहरे के पोर्स का साइज कम होने लगता है.

सनस्क्रीन भी है जरुरी

आप ऑफिस में हो, घर पर हों, या कहीं बाहर हो, अपने चेहरे पर हर 3 घंटे में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करतें रहें. इससे सूर्य की UV किरणें चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगीं.

एक स्किन केयर रुटीन जरुर चुनें

एक्सपर्ट की मानें तो सुबह उठते ही सबसे पहले दूध से चेहरे को साफ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पके दूध का और स्किन ड्राई है तो कच्चे दूध से चेहरे को साफ करें. इससे आपकी त्वचा चमकदार रहेगी और त्वचा के पोर्स ड्राई नहीं होगें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

