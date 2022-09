Skin Care Tips: मुंहासों के जि्ददी निशान से हैं परेशान? तो चेहरे पर इस तरह से लगाएं नारियल तेल

How To Remove Acne Scars With Coconut Oil: चेहरे पर मुंहासे की समस्या ज्यादातर लोगों को होती हैं. लेकिन मुंहासे ठीक होने के बाद भी इसे जिद्दी निशान लंबे समय तक आपके चेहरे पर बने रहते हैं.जो कि देखने में काफी भद्दे लगते हैं और यह आपकी सुंदरता को प्रभावित करते हैं. वहीं धूप के संपर्क में आने से ये निशान और भी गहरे हो जाते हैं. वहीं चेहरे पर मौजूद मुंहासों के निशान को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं. लेकिन कुछ खास फायदा नहीं मिलता है.ऐसे में आप नारियल का तेल आपकी मदद कर सकता है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप नारियल के तेल से कैसे मुंहासों के दाग दूर कर सकते हैं? चलिए जानते हैं.

चेहरे के दाग-धब्बे हटाने में नारियल तेल के फायदे-

नारियल तेल का प्रयोग स्किन और बालों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. वहीं नारियल तेल स्किन की समस्याओं को दूर करने का काम करता है.यह हेल्दी फैट्स, एंटिफंगल , एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है. इसका इस्तेमाल करने से स्किन पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया दूर होते हैं. इसके साथ ही यह आपके चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने में भी मदद करता है. यह स्किन को गहराई से साफ करने , स्किन को नौचुरली मॉइश्चराइज करने का काम करता है. यह स्किन पर मुंहासों को कंट्रोल करने और घाव को जल्दी भरने में भी मददगार बै. इतना ही नहीं यह स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है.

नारियल तेल का इस तरह से करें इस्तेमाल-

चेहरे के निशान हटाने के लिए नारियल तेल का प्रयोग करना बहुत ही आसान है इसके लिए चेहरे को पहले फेस वॉश की मदद से साफ करें. अब नारियल तेल में एलोवेरा जेल, नींबू, मिलाकर इसे चेहरे पर लगा सकते हैं और कुछ मिनट चेहरे की इससे मसाज करें. अब इसे रात भर के लिए चेहरे पर छोड़ दें . सुबह उठकर साफ पानी से अपना चेहरा साफ कर ले ऐसा करने से आपके चेहरे मुंहासे के दाग दूर हो जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)